Хэллоуин в «Фаворите»: «Ночь страшных скидок»

— около магазина «Адидас» находится тематическая фотозона, где каждый желающий может перевоплотиться в вампира, зомби, ведьму и других с помощью различных масок, усов, шляп, париков и других аксессуаров. Профессиональный фотограф делает снимки на тематическом фоне;