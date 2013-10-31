Хэллоуин в «Фаворите»: «Ночь страшных скидок»

Цокольный этаж:
— «Мистический шарж» — шаржист рисует мистические карикатуры.
1 этаж:
— «Ужасающий» фейс-арт — возле фонтана художник по фейс-арту рисует тематический аквагрим.
2 этаж:
— около магазина «Адидас» находится тематическая фотозона, где каждый желающий может перевоплотиться в вампира, зомби, ведьму и других с помощью различных масок, усов, шляп, париков и других аксессуаров. Профессиональный фотограф делает снимки на тематическом фоне;
— возле магазина «Азбука Моды» находится сахарная вата, где все желающие могут угоститься бесплатно;
— возле магазина «Men Street» посетители могут бесплатно выпить «кровавую Мэри»
3 этаж:
— в зоне кинотеатра проходит тематический мастер-класс по вырезанию тыквы. Каждый участник унесет с собой светящийся символ праздника;
— проходит праздничная программа с конкурсами, выступлениями творческих коллективов и солистов Тюмени, а также конкурсы с кучей призов!
В «Фаворите» ждут всех, кто не боится!