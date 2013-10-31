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Хэллоуин в «Фаворите»: «Ночь страшных скидок»

31 октября 2013, 09:41
«Ночь страшных скидок» пройдет 1 ноября с 21 до 24 часов в торгово-развлекательном центре «Фаворит». На этой вечеринке в стиле хэллоуина вас будут ждать мистические герои и куча подарков!
Сюжет
Тюмень

Цокольный этаж:

— «Мистический шарж» — шаржист рисует мистические карикатуры.

1 этаж:

— «Ужасающий» фейс-арт — возле фонтана художник по фейс-арту рисует тематический аквагрим.

2 этаж:

— около магазина «Адидас» находится тематическая фотозона, где каждый желающий может перевоплотиться в вампира, зомби, ведьму и других с помощью различных масок, усов, шляп, париков и других аксессуаров. Профессиональный фотограф делает снимки на тематическом фоне;

— возле магазина «Азбука Моды» находится сахарная вата, где все желающие могут угоститься бесплатно;

— возле магазина «Men Street» посетители могут бесплатно выпить «кровавую Мэри»

3 этаж:

— в зоне кинотеатра проходит тематический мастер-класс по вырезанию тыквы. Каждый участник унесет с собой светящийся символ праздника;

— проходит праздничная программа с конкурсами, выступлениями творческих коллективов и солистов Тюмени, а также конкурсы с кучей призов!

В «Фаворите» ждут всех, кто не боится!

#Новости#ТРЦ Фаворит#Тюмень#Хэллоуин#Ирина#Культура
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