Возможна массовая рассылка вредоносного ПО на телефоны на базе Android

«В этом году мы наблюдаем рост вредоносного ПО, нацеленного на кражу банковских данных. Если раньше мы обнаруживали в среднем 3–4 зловреда для ОС Android такого рода в месяц, то только в сентябре 2013 нами задетектировано 250 различных модификаций банковских зловредов. На конец 2012 года нами было обнаружено 64 банковских зловреда, а на данный момент их уже почти 750, что говорит о более чем десятикратном росте, — отмечает Роман Утечек, антивирусный эксперт „Лаборатории Касперского“. — В случае с последним троянцем, нацеленным на клиентов одного из крупнейших российских банков, на наш взгляд, мошенники только примериваются для того, чтобы в ближайшее время сделать массовую рассылку вредоносного ПО».