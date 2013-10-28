Возможна массовая рассылка вредоносного ПО на телефоны на базе Android

Такое программное обеспечение переводит мошенникам деньги с банковских карт владельцев смартфонов на базе Android.
«Лаборатория Касперского» впервые обнаружила вредоносное ПО с подобным функционалом летом этого года. Новая угроза позволяла быстро и незаметно выудить у ничего не подозревающей жертвы значительную сумму денег. В отличие от своих собратьев этот новый SMS-троянец предоставлял своим хозяевам возможность хищения денег не с мобильного, а с банковского счета жертвы. Мошенники рассылали владельцам мобильных устройств сообщения с гиперссылками. Пройдя по ссылке, пользователь скачивал себе вредоносную программу, которая способна без участия абонента запрашивать баланс, пополнять счет с банковской карты, если она привязана к номеру, и далее выводить денежные средства с лицевого счета абонента на электронные кошельки злоумышленников.
В конце сентября был обнаружен новый троянец с подобным функционалом, нацеленный на клиентов того же крупного банка, сообщает отдел по связям с общественностью Тюменского регионального отделения Уральского филиала «МегаФон». Этот троянец также ориентирован на кражу денег с банковского счета жертвы. В первую очередь он отправляет SMS-BALANCE на «короткий» номер банка, затем ждет команды от сервера о переводе некой суммы со счета.
«Злоумышленники постоянно разрабатывают модификации троянцев, большая часть которых приходится на Россию. В этот раз мошенники создали нового троянца с похожим функционалом. Пользователь даже не догадывается о том, что его телефон заражен, и с его счета списываются средства, так как зловред полностью удаляет входящие SMS-уведомления от банка. Узнать о наличии угрозы в телефоне можно только с помощью антивирусного программного обеспечения или путем постоянного отслеживания транзакций по своему банковскому счету, — отмечает директор по предотвращению мошенничества Сергей Хренов, „МегаФон“. — Я хотел бы посоветовать обновить антивирусное ПО, а также не проходить по ссылкам в сообщениях и не закачивать в свой смартфон программы из непроверенных источников».
«В этом году мы наблюдаем рост вредоносного ПО, нацеленного на кражу банковских данных. Если раньше мы обнаруживали в среднем 3–4 зловреда для ОС Android такого рода в месяц, то только в сентябре 2013 нами задетектировано 250 различных модификаций банковских зловредов. На конец 2012 года нами было обнаружено 64 банковских зловреда, а на данный момент их уже почти 750, что говорит о более чем десятикратном росте, — отмечает Роман Утечек, антивирусный эксперт „Лаборатории Касперского“. — В случае с последним троянцем, нацеленным на клиентов одного из крупнейших российских банков, на наш взгляд, мошенники только примериваются для того, чтобы в ближайшее время сделать массовую рассылку вредоносного ПО».
По данным «Лаборатории Касперского», Россия является самой атакуемой страной — на нее приходится более 66% атак на мобильные устройства. В среднем в России защитные решения «Лаборатории Касперского для платформы Android блокируют около 2500 установок вредоносного ПО в сутки. Большинство SMS-троянцев для ОС Android воруют в среднем около 300 рублей с мобильного устройства. Но существуют угрозы, способные подписывать жертву на ежедневное снятие денег. Кроме того, последнее время набирают популярность зловреды с возможностью неоднократной отправки премиум SMS.