«Ангажемент» вернулся из Грузии без декораций

О неприятной ситуации директор театра Леонид Окунев рассказал в видеообращении к директору авиакомпании S7 Владимиру Объедкову. Он подчеркивает, что с этими же декорациями, сданными в багаж, театр беспрепятственно улетел в Тбилиси, а до этого неоднократно возил их самолетами других авиакомпаний в разные города и страны.
«Мы неоднократно летали на гастроли со спектаклем „Носферату“ по пьесе Николая Коляды, с собой возили декорации. 29 сентября улетели по маршруту Тюмень — Москва — Тбилиси. Габариты соответствовали нормам. На обратном же пути декорации, которые были частью багажа, оказались не соответствующими габаритам. Было предложено выплатить за 48 кг негабаритного груза по 11 евро за кг. Во-первых, у нас таких денег нет, во-вторых, я не понимаю, почему груз на обратной дороге превратился в негабаритный. Я решил оставить часть декораций. Потом нам предложили заплатить уже за 23 кг. Первый раз мы встречаемся с таким хамским отношением!», — возмущается в видеообращении Леонид Григорьевич.
По техническим причинам ближайшие спектакли отменили. Руководство театра пытается решить вопрос о том, как дальше играть спектакль без декораций. На пресс-конференции, посвященной нашумевшим премьерам, Леонид Окунев упомянул историю о поездке на фестиваль в Тбилиси. «При выезде за декорации „Носферату“ у нас потребовали 11 евро, дескать — это культурная ценность! Сначала вообще сказали, что вывоз таких „экспонатов“ запрещен. Нам нужно было уже возвращаться в Россию, а с декорациями не выпускали. Пришлось оставить их в Тбилиси», — рассказывает художественный руководитель. В видеообращении Леонид Окунев более подробно рассказывает о случившемся и просит похлопотать о возвращении декораций в театр.
По просьбе NashGorod.ru ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании S7 Group.
«В связи с ситуацией, произошедшей с труппой театра „Ангажемент“, сообщаем, что действия работников аэропорта Тбилиси и представителя S7 Airlines в аэропорту Тбилиси полностью соответствовали требованиям Федеральных авиационных правил и нормативных документов авиакомпании. В тоже время сотрудники аэропорта Тюмени допустили нарушения при оформлении багажа группы.
Норма бесплатного провоза багажа на рейсах S7 Airlines Тюмень — Москва — Тбилиси и Тбилиси-Москва-Тюмень в экономическом классе составляет 20 кг. Таким образом, норма бесплатного провоза багажа для группы из восьми пассажиров (актеров театра) составила 160 кг.
Общий вес багажа группы при вылете из Тюмени 29.09. составлял 166 кг. При этом за провоз 6 кг сверхнормативного багажа оплата не взималась. Ответственность за это нарушение уже принял на себя аэропорт г. Тюмень.
Согласно п. 4.2.6. Правил воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов авиакомпании, норма бесплатного провоза багажа не распространяется на вещи пассажира, габариты которых в упакованном виде превышают 203 см по сумме трех измерений. Указанная норма соответствует требованиям статей 25, 136 Федеральных Авиационных Правил „Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей“, утвержденных Приказом № 82 Минтранса России от 28.06.2007.
В аэропорту Тбилиси при регистрации билетов и багажа группой было предъявлено 13 мест багажа общим весом 183 кг, что уже превысило норму бесплатного провоза багажа на 23 кг по весу. Помимо этого, два места багажа весом 48 кг из общего количества имели габаритные размеры по трем измерениям 217 см и не могли быть учтены в счет нормы бесплатного провоза багажа.
В соответствии с п. 4.2.6. Правил воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, перевозка негабаритных мест багажа должна оплачиваться „.исходя из его фактической массы по опубликованным багажным тарифам, независимо от других вещей пассажиров, перевозимых в качестве багажа“.
Таким образом, группе необходимо было оплатить в кассе 48 кг багажа по действующему на момент оплаты тарифу 11 Евро за 1 кг. Отказ оплатить перевозку багажа, согласно ст.107 Воздушного кодекса РФ является случаем, при котором перевозчик имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор воздушной перевозки, и послужил причиной отказа в перевозке неоплаченного негабаритного багажа.
Авиакомпания готова оказать содействие в доставке багажа из Тбилиси при условии соблюдения правил авиакомпании пассажирами».
Справка
Спектакль «Носферату» — это творчество Николая Коляды (он автор пьесы и режиссер-постановщик), который давно сотрудничает с «Ангажементом». Декорации этого спектакля очень искусные: отсутствует всякая прямолинейность, создается таинственный образ, который трудно разгадать.
Варвара Сополева, Ирина Шарова