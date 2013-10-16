«Ангажемент» вернулся из Грузии без декораций

«Мы неоднократно летали на гастроли со спектаклем „Носферату“ по пьесе Николая Коляды, с собой возили декорации. 29 сентября улетели по маршруту Тюмень — Москва — Тбилиси. Габариты соответствовали нормам. На обратном же пути декорации, которые были частью багажа, оказались не соответствующими габаритам. Было предложено выплатить за 48 кг негабаритного груза по 11 евро за кг. Во-первых, у нас таких денег нет, во-вторых, я не понимаю, почему груз на обратной дороге превратился в негабаритный. Я решил оставить часть декораций. Потом нам предложили заплатить уже за 23 кг. Первый раз мы встречаемся с таким хамским отношением!», — возмущается в видеообращении Леонид Григорьевич.