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Мусульмане отмечают Курбан-Байрам

15 октября 2013, 08:07
Сегодня, 15 октября, мусульмане начинают отмечать один из главных исламских праздников — Курбан-Байрам. В пяти мечетях Тюмени с раннего утра начались праздничные богослужения.
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Тюмень

Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения — знаменует собой завершения хаджа, паломничества к святыням Мекки и Медины. Он отмечается три дня. В честь праздника мусульманин должен принести в жертву барана, овцу, быка, корову или козу. Мясо при этом делится на три части: одна — для бедных, вторая — для того, чтобы угостить родных и соседей, третью можно оставить себе.

К сожалению, праздник, который символизирует мир и духовное перерождение человека, в России иногда принимает странные формы: несколько лет назад в Москве мусульмане резали баранов прямо на улицах и во дворах к ужасу мирных прохожих, в том числе, и детей. В Тюмени, насколько известно, подобных случаев не было, праздник Курбан-Байрам проходит спокойно, без происшествий и жалоб со стороны горожан. Тем не менее, сегодня утром наряды полиции на всякий случай дежурят неподалеку от мечетей, где ведутся богослужения. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в охране общественного порядка задействовано 42 сотрудника полиции.

Добавим, что основные массовые мероприятия, посвященные празднованию Курбан-Байрама, пройдут в ближайшие выходные.

#Новости#Праздники#Тюмень#Мусульмане#Таня#Общество
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