Мусульмане отмечают Курбан-Байрам

К сожалению, праздник, который символизирует мир и духовное перерождение человека, в России иногда принимает странные формы: несколько лет назад в Москве мусульмане резали баранов прямо на улицах и во дворах к ужасу мирных прохожих, в том числе, и детей. В Тюмени, насколько известно, подобных случаев не было, праздник Курбан-Байрам проходит спокойно, без происшествий и жалоб со стороны горожан. Тем не менее, сегодня утром наряды полиции на всякий случай дежурят неподалеку от мечетей, где ведутся богослужения. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в охране общественного порядка задействовано 42 сотрудника полиции.