Мусульмане отмечают Курбан-Байрам

Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения — знаменует собой завершения хаджа, паломничества к святыням Мекки и Медины. Он отмечается три дня. В честь праздника мусульманин должен принести в жертву барана, овцу, быка, корову или козу. Мясо при этом делится на три части: одна — для бедных, вторая — для того, чтобы угостить родных и соседей, третью можно оставить себе.
К сожалению, праздник, который символизирует мир и духовное перерождение человека, в России иногда принимает странные формы: несколько лет назад в Москве мусульмане резали баранов прямо на улицах и во дворах к ужасу мирных прохожих, в том числе, и детей. В Тюмени, насколько известно, подобных случаев не было, праздник Курбан-Байрам проходит спокойно, без происшествий и жалоб со стороны горожан. Тем не менее, сегодня утром наряды полиции на всякий случай дежурят неподалеку от мечетей, где ведутся богослужения. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, в охране общественного порядка задействовано 42 сотрудника полиции.
Добавим, что основные массовые мероприятия, посвященные празднованию Курбан-Байрама, пройдут в ближайшие выходные.