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«Молодой предприниматель России — 2013»: скоро финал

11 октября 2013, 15:12
Завершился прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России — 2013». По итогам отборочного этапа финалистами конкурса стали 20 предпринимателей.

В этом году бизнес молодых предпринимателей представлен в более широком спектре предпринимательской деятельности, чем в предшествующие годы.

В номинации «Социально ответственный бизнес» за победу поборются два детских центра: «Остров сокровищ» и «Крошка Ру». Стоит отметить, что работа центра раннего развития «Крошка Ру» осуществляется на основе франшизы.

На основе франшизы также построен бизнес сети чайных магазинов «Унция», представленный в номинации «Франчайзинг».

В номинации «Студенческий бизнес» заявлено кафе-мороженое «Молочный островок».

В номинации «Производство» — три заявки: «Тюменский завод электротехнического оборудования», фреш-продукция «Ями-Ями», а также сувениры и полиграфические услуги ООО «СувенирЦентр».

За победу в номинации «Инновационный бизнес» поборются социальная сеть Demolit.com, а также сервис онлайн-бронирования мест в кафе и ресторанах «Столики.ру».

В этом году появились номинации «Семейный бизнес», в которой заявили о себе предприятия развлекательной сферы деятельности, такие как веревочный парк «MaximuM» и картинг-центр «Драйв», а также номинация «Женское предпринимательство», где представлены дом мебели «Фа», компания «Северок» (авторская региональная кукла и различная сувенирная продукция) и первый центр делового и корпоративного туризма в регионе «Западносибирский центр бронирования».

Самая острая борьба за звание победителя пройдет в номинациях «Успешный старт» и «Сфера услуг». Здесь представлены шинная компания «Сити шин», консалтинговые услуги «МВКонсалт», мобильная кофейня «ХЭВЕН», первая консьерж-служба Тюмени и Тюменской области «Эквилибриум», ночной клуб на колесах Party bus, выездной бар и школа барменов Bar service, первый в России бабушкин бар Granny`s Bar, продажа пищевого льда Ice man и химчистка-прачечная «Чистюля».

Победители станут известны 18 октября, а уже в декабре они смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса.

Учредителем регионального этапа выступает департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, организатором — Молодежная биржа труда. Партнеры конкурса — «Банк Москвы», «Русская школа управления», журнал «ТМН» и «Ассоциация молодых предпринимателей России» (тюменское региональное отделение).

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