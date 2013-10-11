«Молодой предприниматель России — 2013»: скоро финал

В этом году появились номинации «Семейный бизнес», в которой заявили о себе предприятия развлекательной сферы деятельности, такие как веревочный парк «MaximuM» и картинг-центр «Драйв», а также номинация «Женское предпринимательство», где представлены дом мебели «Фа», компания «Северок» (авторская региональная кукла и различная сувенирная продукция) и первый центр делового и корпоративного туризма в регионе «Западносибирский центр бронирования».