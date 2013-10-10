Десантник, ударивший инспектора ДПС, получил 2 года условно

Расследованием установлено, что утром 2 августа Рочев начал отмечать День ВДВ в компании десантников. Они выпили спиртного и поехали кататься на автомобиле ВАЗ-210740 под управлением Сергея Кондратенко. При этом в нарушение правил дорожного движения трое десантников сидели на капоте, а двое — на крыше. Завидев у стационарного поста полиции по улице Республики, 142 стражей правопорядка, они пересели в салон автомобиля. Однако спустя некоторое время тот же автомобиль с десантниками на капоте и крыше вновь поехал мимо поста полиции. На этот раз полицейские остановили машину. 27-летний инспектор подошел к Кондратенко и в процессе разговора понял, что тот пьян. При этом водитель долго не хотел предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Инспектор стал оформлять в отношении нарушителя рапорт. Рочев вырвал данный рапорт у полицейского и ударил его кулаком в голову.