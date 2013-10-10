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Десантник, ударивший инспектора ДПС, получил 2 года условно

10 октября 2013, 15:07
Сегодня Ленинский районный суд вынес приговор в отношении 27-летнего Дениса Рочева — десантника, ударившего инспектора ДПС.
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Тюмень

Сегодня Ленинский районный суд вынес приговор в отношении 27-летнего Дениса Рочева — десантника, ударившего инспектора ДПС.

Он признан виновным по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Расследованием установлено, что утром 2 августа Рочев начал отмечать День ВДВ в компании десантников. Они выпили спиртного и поехали кататься на автомобиле ВАЗ-210740 под управлением Сергея Кондратенко. При этом в нарушение правил дорожного движения трое десантников сидели на капоте, а двое — на крыше. Завидев у стационарного поста полиции по улице Республики, 142 стражей правопорядка, они пересели в салон автомобиля. Однако спустя некоторое время тот же автомобиль с десантниками на капоте и крыше вновь поехал мимо поста полиции. На этот раз полицейские остановили машину. 27-летний инспектор подошел к Кондратенко и в процессе разговора понял, что тот пьян. При этом водитель долго не хотел предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Инспектор стал оформлять в отношении нарушителя рапорт. Рочев вырвал данный рапорт у полицейского и ударил его кулаком в голову.

Суд назначил Денису Рочеву 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. При назначении наказания суд учел признание им своей вины и раскаяние в содеянном, а также мнение потерпевшего полицейского, который не настаивал на лишении Рочева свободы.

В отношении Сергея Кондратенко был составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), который находится на рассмотрении в мировом суде.

#Новости#Прокуратура#Тюмень#ДПС#ВДВ#Olga#Происшествия
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