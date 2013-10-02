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Смотри, сейчас вылетит птичка

2 октября 2013, 15:28
В эти выходные тюменцев приглашают на необычную экскурсию — орнитологическую. Под руководством представителя тюменского отделения Союза охраны птиц горожане познакомятся с пернатыми обитателями парка Гагарина

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Орнитологическая экскурсия для любителей пернатых состоится 6 октября в рамках Всемирных дней наблюдения птиц. В рамках часового похода все желающие горожане смогут понаблюдать птиц парка имени Гагарина. Прогулку для тюменцев проведет специалист департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, представитель тюменского отделения Союза охраны птиц Алексей Краев. Информация о встреченных птицах будет направлена в координационный совет Союза охраны птиц России, сообщает пресс-центр «Стрижи».

«Присоединиться к Всемирным дням наблюдения птиц может каждый человек, для этого достаточно 5 или 6 октября записать всех встреченных птиц в городе или за его пределами. После чего передать информацию в совет Союза охраны птиц, предварительно заполнив анкету участника Международных дней наблюдений птиц на сайте www.biodat.ru. Результаты своих наблюдений можно также отправить по электронной почте — [email protected]», — рассказал Алексей.

Сбор участников экскурсии запланирован на 6 октября в 9:30 у главного входа в парк имени Гагарина.

Напомним, что цель дней наблюдений — привлечь внимание людей к миру птиц, к проблемам сохранения мест их обитания и охраны природы в целом. Акция позволит узнать, сколько различных птиц за определенный промежуток времени можно встретить в разных уголках континента. Таким образом, в эти дни участники пересчитывают птиц и направляют результаты в национальные координационные центры. Итог такого массового одновременного учета имеет большое научное значение, например, в 2012 году среди видов птиц, отмеченных российскими наблюдателями, было и 26 видов «пернатых редкостей», занесенных в Красную книгу России.

Итак, ближайшие выходные тюменцы могут провести не только приятно, но и полезно, потратив время на необычный активный отдых и отдав свой голос в защиту небесных странников в нашей стране и во всем мире.

Фото — narubezhah.ru

#Новости#Живая природа#Птицы#Дарья#Культура
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