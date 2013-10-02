Смотри, сейчас вылетит птичка

«Присоединиться к Всемирным дням наблюдения птиц может каждый человек, для этого достаточно 5 или 6 октября записать всех встреченных птиц в городе или за его пределами. После чего передать информацию в совет Союза охраны птиц, предварительно заполнив анкету участника Международных дней наблюдений птиц на сайте www.biodat.ru. Результаты своих наблюдений можно также отправить по электронной почте — [email protected]», — рассказал Алексей.