Любители дневного сна выступают за «русскую сиесту»

Члены РАДОСТ не сомневаются в том, что наберут более 100 000 подписей на сайте Российских общественных инициатив в короткий срок. Напомним, что через РОИ уже сделали публичными такие инициативы, как: отмена закона о произвольных блокировках интернет-ресурсов, запрет чиновникам приобретать легковые автомобили стоимостью свыше 1,5 миллионов рублей, возвращение минимально допустимого уровня содержания алкоголя в крови водителя и изменение надписи на фасаде Ледового Дворца в Ухте.