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Любители дневного сна выступают за «русскую сиесту»

29 сентября 2013, 13:19
В ближайших планах Российской Ассоциации дневного отдыха и сна трудящихся (РАДОСТ) — внедрение тотальной «русской сиесты» через систему Российских общественных инициатив (РОИ) и массовые сонные забастовки.

Опрос, проведенный РАДОСТ в социальных сетях, показывает, что российские предприниматели не желают признавать мировую тенденцию, которая, согласно исследованиям, значительно улучшает производительность сотрудников.

В начале сентября в Москве прошли первые так называемые «сонные забастовки». Офисные служащие, обеспокоенные своим здоровьем, спали прямо на пороге своих бизнес-центров.

«Если уж казахские дальнобойщики имеют право на сон во время работы, то чем офисные работники в России хуже?» — комментируют в Ассоциации сложившуюся ситуацию.

Как стало известно, в Ассоциацию изъявили желание записаться сотни офисных работников. В ближайшее время Устав и список членов будет опубликован на сайте организации.

Члены РАДОСТ не сомневаются в том, что наберут более 100 000 подписей на сайте Российских общественных инициатив в короткий срок. Напомним, что через РОИ уже сделали публичными такие инициативы, как: отмена закона о произвольных блокировках интернет-ресурсов, запрет чиновникам приобретать легковые автомобили стоимостью свыше 1,5 миллионов рублей, возвращение минимально допустимого уровня содержания алкоголя в крови водителя и изменение надписи на фасаде Ледового Дворца в Ухте.

#Новости#Забастовки#Сиеста#Сон#Женя#Общество
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