Любители дневного сна выступают за «русскую сиесту»

Опрос, проведенный РАДОСТ в социальных сетях, показывает, что российские предприниматели не желают признавать мировую тенденцию, которая, согласно исследованиям, значительно улучшает производительность сотрудников.
В начале сентября в Москве прошли первые так называемые «сонные забастовки». Офисные служащие, обеспокоенные своим здоровьем, спали прямо на пороге своих бизнес-центров.
«Если уж казахские дальнобойщики имеют право на сон во время работы, то чем офисные работники в России хуже?» — комментируют в Ассоциации сложившуюся ситуацию.
Как стало известно, в Ассоциацию изъявили желание записаться сотни офисных работников. В ближайшее время Устав и список членов будет опубликован на сайте организации.
Члены РАДОСТ не сомневаются в том, что наберут более 100 000 подписей на сайте Российских общественных инициатив в короткий срок. Напомним, что через РОИ уже сделали публичными такие инициативы, как: отмена закона о произвольных блокировках интернет-ресурсов, запрет чиновникам приобретать легковые автомобили стоимостью свыше 1,5 миллионов рублей, возвращение минимально допустимого уровня содержания алкоголя в крови водителя и изменение надписи на фасаде Ледового Дворца в Ухте.