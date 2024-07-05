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2024
Давно придумано японцами: тюменский миллионер поддержал идею сна на рабочем месте
Ильдар Хусаинов отметил, что подобная практика уже считается нормой в некоторых странах. Он уверен, что в ближайшее время у каждого большого офиса появится свой мини-отель.
5 июля, 05:47
«Неделя на восстановление»: как тюменцам вернуться в рабочий режим после праздников
9 января, 07:40
2023
Уснул на погосте и остался без денег. Тюменца обворовали на Текутьевском кладбище
Шёл домой через кладбище, но не дошёл, уснул прямо на погосте. А когда проснулся, обнаружил, что остался без телефона, банковской карты и денег.
18 декабря 2023, 10:58
В объятиях Морфея: тюменцам рассказали, какие продукты помогут уснуть
6 декабря 2023, 09:53
Готовимся к праздникам: тюменкам рассказали, как похудеть к Новому году
17 ноября 2023, 05:31
Тюменским «жаворонкам» и «совам» разрешат учиться по личному расписанию в вузе
В ходе эксперимента планируют выявить и тех студентов-медиков, кто страдает депрессией.
1 августа 2023, 02:33
Работники заснули в подъезде дома на Червишевском тракте в Тюмени. Фото
Подписчики тг-канала «Тюмень №1» обсуждают отдых работников коммунальных служб в подъезде дома на Червишевском тракте, 64/2. Трое сотрудников решили вздремнуть под лестницей.
13 февраля 2023, 14:00
Признак депрессии: Тюменский психиатр Тажиева рассказала о проблеме нарушения сна
Врач-психиатр Областной клинической психиатрической больницы Тюмени Занифа Тажиева назвала высокую утомляемость и нарушение сна признаками депрессии. Помочь тюменцу сможет медикаментозная терапия, пишет ИА SM.News.
13 февраля 2023, 11:47

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