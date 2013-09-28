В Тюмени стартовал «Фестиваль неправильного кино»

На фестиваль представлено пять фильмов из Польши, Германии, Франции и США. «В этом году впервые у всех фильмов есть общая тема — любви», — рассказала тюменский организатор знакового для киноманов события Екатерина Кушникова. Здесь нет залежавшихся фильмов, все они были выпущены недавно — с 2011 по 2013 год.
Фестиваль предлагает киноленты на любой вкус.
«Безопасность не гарантируется» (США, комедия/приключения)
Разочарованная во всем и потерявшая в детстве маму Дариус (Обри Плаза, засветилась навторых ролях в «Скотт Пилигримм против всех» и «Приколисты») работает стажером вжурнале с настоящей стервой-главредом. Скучная жизнь стажера, состоящая из походов по магазинам и своевременной выкладки рулонов бумаги по туалетам, резко меняется, когда на очередной планерке ее вместе с ботаном-компьютерщиком Арно (Каран Сони) и циничным журналюгой Джеффом (Джейк Джонсон) отправляют в подмышки мира, чтобы сделать материал про парня, разместившего странное объявление: «Требуется напарник для путешествия в прошлое. Это не шутка. Оплата по возвращении. Возьмите оружие. Безопасность не гарантируется. Я делаю это только второй раз».
«Окно в лето» (Германия, драма/мистика)
Счастливые Юлиана (Нина Хосс) и Аугуст (Марк Вашке) едут в Финляндию к ее отцу. Они только недавно познакомились, но уже не могут жить друг без друга. Но радость Юлианы омрачает гибель лучшей подруги, в которой она винит себя. И однажды, заснув на плече любимого, она просыпается в своей постели за 8 недель до знакомства с Аугустом и смерти Эмили. Здесь Юлианы еще просто нет в картине мира Аугуста. А ее попытка завязать с ним отношения раньше приводит только к мимолетному сексу…
«Лучшие дни впереди» (Франция, драма/комедия)
В жизни экс-дантиста Каролины (Фанни Ардан, «8 женщин» Озона, «Париж, я люблю тебя», «Каллас навсегда») наступила осень. Казалось бы, живи теперь да радуйся заслуженному отдыху: носи цветную косынку, пеки пироги, да сиди с внуками, пока дети развлекаются. Но это не по душе страстной француженке. Она плюет на все условности и начинает крутить роман с Жюльеном (Лоран Лафитт, «Багровые реки» и «Пена дней»), который моложе ее лет на 20. И это при живом муже Филиппе (Патрик Шенэ) и взрослых детях.
«28 спален» (США, драма/эротика)
У него есть девушка, а она замужем. Он известный писатель, а она скромный аналитик. Он прилетел на презентацию своего бестселлера, а она просто в командировке. Их мимолетный адюльтер перерастает в нечто большее. Словно сумасшедшие, они начинают искать друг друга в бесконечных деловых перелетах. Муж и девушка даже не подозревают, что творят их половинки в своих командировках. Секс на крыше отеля — это еще цветочки.
«Только представь» (Польша/Португалия, комедийная драма)
Остановимся подробнее на фильме «Только представь», который показали журналистам за день до официального открытия фестиваля.
Сюжетная канва такова: новый учитель приезжает обучать слепых ребят пространственной ориентации. В отличие от большинства незрячих он передвигается, не используя трость, а ориентируется на слух. В ход идет щелканье языком или пальцами: слушая, как распространяется звук, Ян определяет, есть ли впереди препятствие. В целом, получается у него хорошо, но иногда такая самонадеянность приводит к травмам.
Он учит детей видеть — не глазами, а другими органами чувств и воображением. «Только тот, кто видит машины, может перейти через улицу», — говорит учитель и делает это с легкостью. На всем протяжении фильма ждешь чуда, а главного героя воспринимаешь как фокусника, чародея, который владеет секретом и легко, словно по мановению волшебной палочки, сможет научить невидящих малышей и молодежь ориентироваться в мире без помощи со стороны.
Все это действие разворачивается в чарующих, пропитанных солнцем и легким бризом декорациях Лиссабона. Первое чувство острой жалости к людям, лишенным одного из главных органов чувств, во время просмотра фильма меняется на интерес и уважение. Ведь лента «Только представь» не о слепых, вернее, не только о них. Она о внутренней свободе, силе воображения, смелости и открытости миру, умении воспринимать его. У Яна есть стержень, сила идти наперекор тому, что принято.
Несмотря на то, что финал — не есть однозначный happy end в голливудских традициях, впечатление после просмотра фильма остается светлое, ведь Ян подарил окружающим смелость, вывел их за зону комфорта и научил мечтать. Однозначно рекомендуем этот фильм к просмотру — он подарит вам свежесть восприятия мира.