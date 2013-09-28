В Тюмени стартовал «Фестиваль неправильного кино»

Счастливые Юлиана (Нина Хосс) и Аугуст (Марк Вашке) едут в Финляндию к ее отцу. Они только недавно познакомились, но уже не могут жить друг без друга. Но радость Юлианы омрачает гибель лучшей подруги, в которой она винит себя. И однажды, заснув на плече любимого, она просыпается в своей постели за 8 недель до знакомства с Аугустом и смерти Эмили. Здесь Юлианы еще просто нет в картине мира Аугуста. А ее попытка завязать с ним отношения раньше приводит только к мимолетному сексу…