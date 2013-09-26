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Путешественник расскажет об автостопе по Индии

26 сентября 2013, 09:47
В Тюмени пройдет встреча с путешественником Владиславом Андреевым. Узнать об автостопе по Индии и секретах вольных путешествий можно будет в клубе «Чайная гавань» (Грибоедова, 13) 28 сентября в 19 часов.
Сюжет
Тюмень

Позитивный и интересный человек Владислав Андреев путешествует по миру автостопом. В списке стран, где он побывал — Индонезия, Малайзия, Тайланд, Лаос, Камбоджа, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Грузия, Армения, Турция, Италия, Греция, Германия, Голландия и другие.

Встреча будет проходить в теплой чайной обстановке. Для вас приготовят Южно-Фусцянский улун -ТегуаньИнь. Чайный сбор: 300 руб.

Количество участников строго ограниченно — 20 человек, поэтому желающим пообщаться с путешественником стоит поторопиться. На встречу уже зарегистрировались 14 человек. Присоединяйтесь в группе «ВКонтакте» — http://vk.com/event58822356.

#Новости#Тюмень#Автостоп#Путешествия#Ирина#Культура
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