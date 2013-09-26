Путешественник расскажет об автостопе по Индии

Позитивный и интересный человек Владислав Андреев путешествует по миру автостопом. В списке стран, где он побывал — Индонезия, Малайзия, Тайланд, Лаос, Камбоджа, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Грузия, Армения, Турция, Италия, Греция, Германия, Голландия и другие.
Встреча будет проходить в теплой чайной обстановке. Для вас приготовят Южно-Фусцянский улун -ТегуаньИнь. Чайный сбор: 300 руб.
Количество участников строго ограниченно — 20 человек, поэтому желающим пообщаться с путешественником стоит поторопиться. На встречу уже зарегистрировались 14 человек. Присоединяйтесь в группе «ВКонтакте» — http://vk.com/event58822356.