Путешественник расскажет об автостопе по Индии

В Тюмени пройдет встреча с путешественником Владиславом Андреевым. Узнать об автостопе по Индии и секретах вольных путешествий можно будет в клубе «Чайная гавань» (Грибоедова, 13) 28 сентября в 19 часов.

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