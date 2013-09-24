Шоу байкеров и стантрайдеров — на фестивале технических видов спорта

О некоторых сюрпризах фестиваля рассказал директор «Клуб детского творчества А.М. Кижеватова» Олег Пупов: «В этом году заметно расширился состав участников. Впервые судомодельную спецтехнику представят на суд общественности воспитанники „Дома природы, техники и спорта“. Родители смогут порадовать своих малышей поездкой на квадроциклах, которые на протяжении всего праздника будет давать в прокат „Базис-Моторс“. Любители ретромобилей получат уникальную возможность увидеть во всей красе американскую пожарную машину». Однако все сюрпризы фестиваля Олег Алексеевич раскрывать не стал: «Обязательно приходите на фестиваль, и вы поймете, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!».