Шоу байкеров и стантрайдеров — на фестивале технических видов спорта

В программе — соревнования по картингу, выставки авто-, авиа- и спецтехники, шоу байкеров и стантрайдеров, выступления по авиа- и автомодельному спорту, картингу, мотоспорту, мастер-классы по начальному моделированию и авиамоделированию.
Зрелищное шоу в исполнении байкеров и стантрайдеров тюменцы смогут увидеть впервые за время проведения фестиваля. Показательные выступления пройдут также по авиа- и автомодельному спорту, картингу, мотоспорту.
В течение всего фестиваля вы сможете оценить модели авто-, авиа- и спецтехники. Любителей интеллектуальных состязаний ожидает увлекательная викторина. Традиционно для всех посетителей будут проводиться мастер-классы по начальному моделированию и авиамоделированию. Эффектной точкой фестиваля станет участие «Федерации воздухоплавательного спорта Тюменской области» в запуске аэростата.
Выяснить, кто лучше водит карт, можно будет на соревнованиях по картингу. Попробовать свои силы в гонке и побороться за победу сможет любой желающий, сообщает департамент по спорту и молодежной политике городской администрации.
По предварительным данным, заявку на участие в фестивале подали «Базис-Моторс», «Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова», детско — юношеский центр «Старт-ХХI век», «Старт», «Областной дворец творчества «Пионер», Дом природы, техники и спорта, ГИБДД Тюменской области, «Федерация воздухоплавательного спорта Тюменской области», общеобразовательные учреждения города Тюмени, учреждения дополнительного образования детей города Тюмени.
О некоторых сюрпризах фестиваля рассказал директор «Клуб детского творчества А.М. Кижеватова» Олег Пупов: «В этом году заметно расширился состав участников. Впервые судомодельную спецтехнику представят на суд общественности воспитанники „Дома природы, техники и спорта“. Родители смогут порадовать своих малышей поездкой на квадроциклах, которые на протяжении всего праздника будет давать в прокат „Базис-Моторс“. Любители ретромобилей получат уникальную возможность увидеть во всей красе американскую пожарную машину». Однако все сюрпризы фестиваля Олег Алексеевич раскрывать не стал: «Обязательно приходите на фестиваль, и вы поймете, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!».