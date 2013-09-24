Отопительный сезон начался пока не у всех

«В оперативно-диспетчерскую службу ОАО „Тепло Тюмени“ с начала отопительного сезона (с 20 сентября по настоящее время) поступило 2653 звонка от населения, из них только 804 звонка за прошедшие сутки, — сообщают в теплосетевой организации. — Такой наплыв обращений в диспетчерскую службу связан с тем, что многие управляющие компании и ТСЖ не работают с населением по информированию. Некоторые компании перенаправляют горожан в „Тепло Тюмени“, другие просто не берут трубки, и люди вынуждены звонить нам. Хотя управляющие компании и ТСЖ — это те компании, которые должны защищать интересы своих жителей и предоставлять им полную и исчерпывающую информацию и по горячему водоснабжению и по теплу».
На сегодняшний день запуск тепла в дома областного центра продолжается. Напомним, в течение 6 дней с 20 сентября поэтапно запускается система теплоснабжения всего города. Уже потеплело в Заречной его части, в микрорайонах, по улицам Пермякова, 50 лет ВЛКСМ, Одесской, Харьковской, Федюнинского, Червишевский тракт, Карнацевича и других. По некоторым адресам, где тепла еще нет (а по графику должны быть), работы ведут управляющие компании, некоторые из них предупреждают жильцов домов о конкретном дне начала отопительного сезона с помощью объявлений.
«В целом запуск идет по графику, но без повреждений не обходится, так как есть часть сетей, которые остаются ветхими, — поясняют в ОАО „Тепло Тюмени“, ответственном за разводящие сети города. — Например, Мельзаводская, 16. Сегодня с 9 утра там нет тепла и горячей воды в связи с повреждением теплотрассы. Аварийно-выездная бригада работает по устранению утечки, надеемся к 17 часам уже закончить этот объект».
Но не только повреждения на ветхих разводящих сетях могут быть причиной отсутствия теплоснабжения и понижения параметров горячей воды. «УТСК» еще продолжает работы на магистральных сетях. Например, продолжаются работы на кольце 50 лет Октября-Мельникайте. Там ведется реконструкция участка сети с увеличением диаметра. 19 сентября главный инженер Тюменских тепловых сетей «УТСК» Айдар Ильясов сообщал, что работы практически завершены, оставались небольшие работы на территории Нефтегазового университета. «Я думаю, что эти работы на включение теплоснабжения потребителей не повлияют», — сказал тогда он. Но, видимо, по этой причине страдают жители ближайших домов, например, жильцы дома № 50 по улице Киевской — в нем нет отопления.
Сегодня идет пятый день запуска теплоснабжения в Тюмени. Согласно графику город должен полностью получить теплоснабжение к 26 сентября.