Отопительный сезон начался пока не у всех

«В оперативно-диспетчерскую службу ОАО „Тепло Тюмени“ с начала отопительного сезона (с 20 сентября по настоящее время) поступило 2653 звонка от населения, из них только 804 звонка за прошедшие сутки, — сообщают в теплосетевой организации. — Такой наплыв обращений в диспетчерскую службу связан с тем, что многие управляющие компании и ТСЖ не работают с населением по информированию. Некоторые компании перенаправляют горожан в „Тепло Тюмени“, другие просто не берут трубки, и люди вынуждены звонить нам. Хотя управляющие компании и ТСЖ — это те компании, которые должны защищать интересы своих жителей и предоставлять им полную и исчерпывающую информацию и по горячему водоснабжению и по теплу».