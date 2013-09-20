В Тюмени начался отопительный сезон

Напомним еще раз, чтобы горожане не рассчитывали на мгновенное потепление батарей в квартирах, поскольку система отопления запускается этапами. Причиной затягивания отопления в квартирах может быть также завоздушивание труб (для этого нужно спустить их них воздух или вызвать для этих целей сантехника).