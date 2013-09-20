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В Тюмени начался отопительный сезон

20 сентября 2013, 10:00
Распоряжение о начале отопительного сезона 2013–2014 подписано главой администрации города Александром Моором. В течение 6 дней в город будут плавно запускать тепло, согласно графику.

Теплоснабжающие организации и управляющие компании начали работы и продолжат их и в выходные дни.

Ранее говорилось, что первыми тепло получат потребители, чьи дома запитаны в контуре ТЭЦ-2 — это Войновка, Восточные микрорайоны, Тюменские, 1–6 микрорайоны, Южный микрорайон. Но в графике подачи тепла первыми значатся территории потребителей ТЭЦ-1: 50 лет Октября, Заречная часть города, район Одесской улицы, Лесобаза. Потребители, чьи дома запитаны от ТЭЦ-2, в графике стоят последними (график приведен ниже).

Напомним еще раз, чтобы горожане не рассчитывали на мгновенное потепление батарей в квартирах, поскольку система отопления запускается этапами. Причиной затягивания отопления в квартирах может быть также завоздушивание труб (для этого нужно спустить их них воздух или вызвать для этих целей сантехника).

Отмечаем, что при неполучении теплоснабжения жителям многоквартирных домов следует обращаться в свою управляющую компанию, «там получают всю информацию о ситуации в полном объеме, соответственно, ею владеют», — объяснили в пресс-службе «УТСК».

По информации администрации города Тюмени, 129 социальных объектов уже подключены к теплоснабжению. Напомним, эта работа носит заявительный характер.

#Новости#Теплоснабжение#УТСК#Управляющие компании#Тепло Тюмени#Женя#Общество
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