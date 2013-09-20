Сказка о Золушке: музыкальная интерпретация

В этом спектакле известные персонажи предстали в новом свете. Например, мачеха в исполнении Юрия Федорова стала не просто властной, но и вульгарной в своем стремлении влиться в королевскую семью. Перед зрителями манекены в красивых платьях сочиняют «стратегию обольщения» принца. Особенно впечатлила старшая дочь (Анна Ганичева). Через тощий силуэт манекена было видно мимику актрисы, от этого впечатление было полнее. Интересно смотрелись руки этих неуклюжих дам: широкими взмахами они будто преувеличивали свою значимость. Самым интересным персонажем этой сказки, на мой взгляд, стала Фея-крестная Золушки (Вадим Ерёменко). От него осталось впечатление неуловимого волшебства, хоть он и превращал, как положено, тыкву в карету.