Сказка о Золушке: музыкальная интерпретация

Не смотря на бешеную популярность истории Золушки, которая воплощается в кинематографе, мультипликации и, конечно же, на сцене, ни одна интерпретация этой сказки не повторяет другую. Меняется сюжет, художественные средства, характеры. Лирическая сказка, которую показал театр кукол, напомнила мне мюзикл, жанр который набирает популярность в России. В спектакле много эффектных сцен, но в тоже время там прижились неподдельно правдивые детали.
Большое внимание создатели спектакля уделили музыкальному оформлению. Художники выбрали необычную музыку: сложно было привыкнуть к такой пронзительной мелодии с несколько тоскливым настроением. Музыкальное оформление Игоря Лебедева (композитор) и Ольги Двининой стало связующим элементом всего представления: развитие действия в первую очередь чувствовалось в музыкальных переливах. Свои помыслы мечты и коварные планы герои рассказывают в песнях Елены Жигаловой и Анны Ганичевой (в спектакле используется фонограмма).
В этом спектакле известные персонажи предстали в новом свете. Например, мачеха в исполнении Юрия Федорова стала не просто властной, но и вульгарной в своем стремлении влиться в королевскую семью. Перед зрителями манекены в красивых платьях сочиняют «стратегию обольщения» принца. Особенно впечатлила старшая дочь (Анна Ганичева). Через тощий силуэт манекена было видно мимику актрисы, от этого впечатление было полнее. Интересно смотрелись руки этих неуклюжих дам: широкими взмахами они будто преувеличивали свою значимость. Самым интересным персонажем этой сказки, на мой взгляд, стала Фея-крестная Золушки (Вадим Ерёменко). От него осталось впечатление неуловимого волшебства, хоть он и превращал, как положено, тыкву в карету.
Превращения в постановке не ограничивались волшебством. Окна, лестницы, часовые механизмы актеры складывали в замысловатый, мрачный интерьер дома, в котором прислуживала золушка и в шикарный дворец, парадная лестница которого создавала ощущение огромного пространства. В парадном зале собрались все герои, куклы Золушки и принца: получилась финальная иллюстрация. Хоть она и из мира фантазий, но сила воздействия удивительная, дескать, подумайте, о том, что в жизни все встает на свои места.
Эмоциональная составляющая спектакля сводится к постепенному избавлению Золушки от всех несчастий и воссоединению возлюбленных: их образ кажется неземным. Можно воспринять такое решение по-разному. Некоторым одна эмоциональная нота кажется проникновенной, мне же кажется, что это в какой-то степени обедняет сценическую жизнь. Такое воплощение может смутить опытного театрала, а в целом зритель воспринял премьеру на ура. Справедливость пришлась всем по душе: никакие шикарные платья не скроют невежества, так же как лохмотья не исказят утонченности и грациозности.
Варвара Сополева
Фото с www.teatr72.ru