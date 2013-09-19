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Пожар в тюменской квартире унес жизни двух человек

19 сентября 2013, 13:01
Днем в среду, 18 сентября, в Тюмени произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Горела квартира в многоэтажке по улице Клары Цеткин. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Причину смерти людей предстоит выяснить.
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Тюмень

О пожаре в МЧС сообщила соседка, почувствовавшая запах дыма. Вызов поступил в 12.30. Когда 5 минут спустя пожарные прибыли на место происшествия, горения практически не было, но помещение оказалось сильно задымлено. В квартире нашли тела двух человек — мужчины (предположительно, хозяина квартиры) и женщины.

Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru начальник пресс-службы ГУ МЧС по Тюмеснкой области Александр Глазов, по предварительной версии, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. Возгорание началось с матраса, возможно, кто-то из погибших курил в постели. Не исключается и то, что люди могли быть в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время причина смерти мужчины 1978 г.р. и девушки 1995 г.р. выясняется. Проверку по факту гибели двух человек на пожаре проводят следователи.

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Происшествия
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