Пожар в тюменской квартире унес жизни двух человек

Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru начальник пресс-службы ГУ МЧС по Тюмеснкой области Александр Глазов, по предварительной версии, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. Возгорание началось с матраса, возможно, кто-то из погибших курил в постели. Не исключается и то, что люди могли быть в состоянии алкогольного опьянения.