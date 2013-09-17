Стартовал фотоконкурс для красавиц в интересном положении

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, рассказывают организаторы, необходимо заполнить анкету и разместить свою фотографию на сайте проекта vpologenii.ru. На этом же сайте можно узнать подробности о проведении конкурса, посмотреть фотографии участниц, проголосовать и оставить свои комментарии.
Победительниц определит интернет-голосование, а также жюри и спонсоры в различных номинациях. Общий призовой фонд конкурса составит более 1 000 000 рублей. Главный приз — гардероб для будущей мамы от организатора проекта, компании New Form, на сумму 10 тысяч рублей. Призы ждут и авторов самых интересных комментариев к фотографиям конкурсанток.
В прошлом году в конкурсе приняли участие женщины из 22 российских городов, в том числе более 100 тюменок. Организаторы надеются, что в этом году число участниц значительно возрастет.
Не упустите возможность поделиться своей красотой и счастливыми моментами в ожидании рождения малыша. Срок подачи заявок — до 11 ноября 2013 г. На конкурс принимаются фотографии будущих мам и женщин, которые уже родили ребенка.