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Стартовал фотоконкурс для красавиц в интересном положении

17 сентября 2013, 10:54
Накануне, 16 сентября, в Тюмени в четвертый раз стартовал ежегодный федеральный интерактивный фотоконкурс для будущих мам «Красота в положении».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, рассказывают организаторы, необходимо заполнить анкету и разместить свою фотографию на сайте проекта vpologenii.ru. На этом же сайте можно узнать подробности о проведении конкурса, посмотреть фотографии участниц, проголосовать и оставить свои комментарии.

Победительниц определит интернет-голосование, а также жюри и спонсоры в различных номинациях. Общий призовой фонд конкурса составит более 1 000 000 рублей. Главный приз — гардероб для будущей мамы от организатора проекта, компании New Form, на сумму 10 тысяч рублей. Призы ждут и авторов самых интересных комментариев к фотографиям конкурсанток.

В прошлом году в конкурсе приняли участие женщины из 22 российских городов, в том числе более 100 тюменок. Организаторы надеются, что в этом году число участниц значительно возрастет.

Не упустите возможность поделиться своей красотой и счастливыми моментами в ожидании рождения малыша. Срок подачи заявок — до 11 ноября 2013 г. На конкурс принимаются фотографии будущих мам и женщин, которые уже родили ребенка.

#Новости#Беременность#Красота#Фотоконкурсы#Дарья#Культура
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