Стартовал фотоконкурс для красавиц в интересном положении

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, рассказывают организаторы, необходимо заполнить анкету и разместить свою фотографию на сайте проекта vpologenii.ru. На этом же сайте можно узнать подробности о проведении конкурса, посмотреть фотографии участниц, проголосовать и оставить свои комментарии.