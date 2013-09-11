В музее на Андреевском — бархатный сезон

«Бархатный сезон», напоминают в пресс-службе музея — это возможность увидеть то, что не удалось увидеть в Музейную ночь, а также много нового интересного и уникального, что можно увидеть только в эти дни. В этом году музейный комплекс проводит «Бархатный сезон» второй раз. Цены на билеты снижены на 50%.