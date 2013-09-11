В музее на Андреевском — бархатный сезон

14 сентября с двух дня до девяти вечера время семейного отдыха на природе в гостеприимном музее на озере Андреевском. Тюменцев ждут уже полюбившиеся выставки и новые мероприятия, мастер-классы и встреча с шаманистом, этнографом и художником Леонидом Ларом. Можно будет услышать настоящих мастеров игры на национальных инструментах народов Севера и принять участие в фестивале «Игры народов Севера».
«Бархатный сезон», напоминают в пресс-службе музея — это возможность увидеть то, что не удалось увидеть в Музейную ночь, а также много нового интересного и уникального, что можно увидеть только в эти дни. В этом году музейный комплекс проводит «Бархатный сезон» второй раз. Цены на билеты снижены на 50%.
Программы мероприятия спрашивайте в кассах музеев и на сайте музейного комплекса. http://museum-72.ru.