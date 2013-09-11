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Огромные воздушные шары поднимутся в небо над Ялуторовском

11 сентября 2013, 13:47
Цветные воздушные шары, выступления парашютистов и захватывающее ночное шоу ждут всех влюбленных в небо 14 сентября в Ялуторовске на фестивале тепловых аэростатов «Небо Сибири».

Фестиваль пройдет в рамках чемпионата Уральского федерального округа и открытого чемпионата Тюменской области по воздухоплаванию. Во время соревнований над Ялуторовским районом будут подниматься более десяти аэростатов, раскрашивая небо яркой радугой оболочек, каждая из которых величиной с четырехэтажный дом. Спортивно-зрелищное состязание соберет летные группы из Екатеринбурга, Кунгура, Каменск-Уральского, Югры, Уфы, Омска, Челябинска, Тюмени.

Зрелищная часть фестиваля стартует 14 сентября на аэродроме «Пустошкино». В 11 часов на поле заиграет музыка, после торжественного открытия и представления команд, которое стартует в полдень, зрители насладятся зрелищем свободного полета аэростатов и показательными выступлениями парашютистов, мотопарапланеристов и дельталетчиков. А в 21:00 на центральной улице Ялуторовска начнется грандиозное шоу «Ночное свечение». Факелы горелок, вспыхивающие в темноте, превратят аэростаты в огромные светящиеся лампочки, сообщают в областном департаменте инвестиционной политики.

Подробности — в группе «Небо Сибири» в социальной сети «ВКонтакте».

#Новости#Воздухоплавание#Фестивали#Дарья#Культура
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