Огромные воздушные шары поднимутся в небо над Ялуторовском

Зрелищная часть фестиваля стартует 14 сентября на аэродроме «Пустошкино». В 11 часов на поле заиграет музыка, после торжественного открытия и представления команд, которое стартует в полдень, зрители насладятся зрелищем свободного полета аэростатов и показательными выступлениями парашютистов, мотопарапланеристов и дельталетчиков. А в 21:00 на центральной улице Ялуторовска начнется грандиозное шоу «Ночное свечение». Факелы горелок, вспыхивающие в темноте, превратят аэростаты в огромные светящиеся лампочки, сообщают в областном департаменте инвестиционной политики.