Православие — за трезвость

День трезвости отмечается нашей стране 11 сентября. Именно в этот день Православная церковь вспоминает Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Сам Иоанн Предтеча был трезвенником и пострадал на пьяном пиру.
Председатель епархиального общества трезвости протоиерей Владимир Ашмарин считает, что борьбу с пьянством и путь к трезвости следует отделять друг от друга: «Мы с пьянством не боремся. Для этого существуют другие органы и способы. Наша задача утверждать трезвость, ту, которая дана человеку Богом с самого рождения».
«В определенный период человек переступает порог трезвости, что приводит к соответственным последствиям. К сожалению, можно сказать, что сегодня нет ни одной семьи в нашем государстве, которой тем или иным образом не коснулась эта проблема» — с грустью подметил протоирей Владимир. Завтра сотрудники ГИБДД и движение «Общее дело» проведут акцию «Трезвый водитель», в рамках которой вручат автомобилистам листовки с обращениями и специальные наклейки, призывающие к трезвости на дорогах. В четверг к «Неделе трезвости» примкнут члены клуба зимнего плавания «Кристалл», которые проведут для всех желающих день открытых дверей на своём новом месте у Студенческого пруда, который находится в районе «Студ. городок». (О том как «моржей» выселяли с их прежнего места портал NashGorod.ru писал в апреле.)
В субботу на Цветном бульваре пройдет большой праздничный концерт, совместно с которым состоятся силовые конкурсы, игры, забавы. Праздник закончится массовым мероприятием — трезвой пробежкой, в которой примут участие 150 человек. В воскресенье состоится крестный ход до Ильинского женского монастыря, где с 1942 по 2002 года находился ликероводочный завод. Флешмобы и акции пройдут во всех городах Тюменской области.
Виталий Беспалов