Православие — за трезвость

«В определенный период человек переступает порог трезвости, что приводит к соответственным последствиям. К сожалению, можно сказать, что сегодня нет ни одной семьи в нашем государстве, которой тем или иным образом не коснулась эта проблема» — с грустью подметил протоирей Владимир. Завтра сотрудники ГИБДД и движение «Общее дело» проведут акцию «Трезвый водитель», в рамках которой вручат автомобилистам листовки с обращениями и специальные наклейки, призывающие к трезвости на дорогах. В четверг к «Неделе трезвости» примкнут члены клуба зимнего плавания «Кристалл», которые проведут для всех желающих день открытых дверей на своём новом месте у Студенческого пруда, который находится в районе «Студ. городок». (О том как «моржей» выселяли с их прежнего места портал NashGorod.ru писал в апреле.)