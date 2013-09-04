Под Тюменью откроется зоопарк

Знакомство с природой и общение с животными пойдет на пользу как детям, так и взрослым, а также позволит отдохнуть и расслабиться в атмосфере красивого соснового леса. Положительные эмоции отдыхающим гарантированы, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.