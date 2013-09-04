Под Тюменью откроется зоопарк

Минеральный источник «Сосновый Бор», расположен вблизи города Тюмени (27 км. Ялуторовского тракта). В скором времени здесь состоится открытие зоопарка, активное строительство которого ведется весь год.
Гости базы смогут увидеть различных животных: верблюда, осла, страусов, зайцев и даже тигра. В компании сообщили, что животных еще только завозят, поэтому конкретные их виды назвать владельцы зоопарка пока не готовы.
Знакомство с природой и общение с животными пойдет на пользу как детям, так и взрослым, а также позволит отдохнуть и расслабиться в атмосфере красивого соснового леса. Положительные эмоции отдыхающим гарантированы, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Отметим, что в городе Тюмени нет своего зоопарка. Пока вниманию детей и взрослых пока представлены только передвижные клетки с животными или мини-зоопарки на различных базах отдыха.