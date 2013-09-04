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Актер тюменского драмтеатра сыграет главную роль в фильме «Батальон смерти»

4 сентября 2013, 17:26
Молодой актер Тюменского драмтеатра Николай Аузин сыграет главную роль в фильме «Батальон смерти», который снимается в Санкт-Петербурге и под Псковом.
Сюжет
Тюмень

Кроме него, в фильме заняты такие известные актеры, как Марат Башаров, Мария Аронова, Евгений Дятлов, Владимир Зайцев и депутат Государственной думы Мария Кожевникова, известная по роли Аллочки в сериале «Универ». Фильм «Батальон смерти» посвящен Первой мировой войне.

Николай Аузин сыграет поручика Селезнева, тренировавшего женский батальон. Эту роль он получил, отправив анкету, а потом пройдя прослушивание. Для Николая Аузина это станет первым опытом съемок в кино.

Съемки начались в августе и будут идти в течение трех месяцев.

Фото из официальной группы ТДТ «ВКонтакте»

Вопрос, который волнует тюменских поклонников Николая — как он сможет одновременно сниматься в кино под Псковом и играть в спектаклях в Тюмени (в репертуаре театра только 6 представлений, где он не занят). Как рассказала NashGorod.ru руководитель пресс-службы Тюменского драмтеатра Таисия Шевченко, Аузину придется жить на две точки, постоянно «десантируясь» туда-обратно. Из-за этого театру даже пришлось подредактировать афишу на несколько месяцев.

«У Николая и так толпы поклонниц, а после съемок в фильме, наверное, их станет еще больше. Придется повышать цены на билеты, — шутит Таисия. — Его невеста, Наталья Никулина, тяжело переживает разлуку с любимым».

Закончить съемки планируют в начале декабря, а фильм зрители смогут увидеть в августе следующего года.

Напомним, Николай Аузин играет в спектаклях «Метод Гренхольма», «Мольер», «Щелкунчик», «Пули над Бродвеем», «Дуэль», «Три товарища», «Летучий корабль», «Старший сын», «Дни Турбиных».

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