Актер тюменского драмтеатра сыграет главную роль в фильме «Батальон смерти»

Вопрос, который волнует тюменских поклонников Николая — как он сможет одновременно сниматься в кино под Псковом и играть в спектаклях в Тюмени (в репертуаре театра только 6 представлений, где он не занят). Как рассказала NashGorod.ru руководитель пресс-службы Тюменского драмтеатра Таисия Шевченко, Аузину придется жить на две точки, постоянно «десантируясь» туда-обратно. Из-за этого театру даже пришлось подредактировать афишу на несколько месяцев.