Актер тюменского драмтеатра сыграет главную роль в фильме «Батальон смерти»

Кроме него, в фильме заняты такие известные актеры, как Марат Башаров, Мария Аронова, Евгений Дятлов, Владимир Зайцев и депутат Государственной думы Мария Кожевникова, известная по роли Аллочки в сериале «Универ». Фильм «Батальон смерти» посвящен Первой мировой войне.
Николай Аузин сыграет поручика Селезнева, тренировавшего женский батальон. Эту роль он получил, отправив анкету, а потом пройдя прослушивание. Для Николая Аузина это станет первым опытом съемок в кино.
Съемки начались в августе и будут идти в течение трех месяцев.
Фото из официальной группы ТДТ «ВКонтакте»
Вопрос, который волнует тюменских поклонников Николая — как он сможет одновременно сниматься в кино под Псковом и играть в спектаклях в Тюмени (в репертуаре театра только 6 представлений, где он не занят). Как рассказала NashGorod.ru руководитель пресс-службы Тюменского драмтеатра Таисия Шевченко, Аузину придется жить на две точки, постоянно «десантируясь» туда-обратно. Из-за этого театру даже пришлось подредактировать афишу на несколько месяцев.
«У Николая и так толпы поклонниц, а после съемок в фильме, наверное, их станет еще больше. Придется повышать цены на билеты, — шутит Таисия. — Его невеста, Наталья Никулина, тяжело переживает разлуку с любимым».
Закончить съемки планируют в начале декабря, а фильм зрители смогут увидеть в августе следующего года.
Напомним, Николай Аузин играет в спектаклях «Метод Гренхольма», «Мольер», «Щелкунчик», «Пули над Бродвеем», «Дуэль», «Три товарища», «Летучий корабль», «Старший сын», «Дни Турбиных».