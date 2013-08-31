В День ВДВ пьяный десантник ударил инспектора ДПС

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что утром 2 августа текущего года Рочев начал отмечать День ВДВ в компании десантников. Они выпили спиртного и поехали кататься на автомобиле ВАЗ-210740 под управлением Сергея Кондратенко.
При этом в нарушение правил дорожного движения трое десантников сидели на капоте, а двое — на крыше. Завидев у стационарного поста полиции по улице Республики, 142 стражей правопорядка, они пересели в салон автомобиля. Однако спустя некоторое время тот же автомобиль с десантниками на капоте и крыше вновь поехал мимо поста полиции. На этот раз полицейские остановили машину.
27-летний инспектор подошел к Кондратенко и в процессе разговора понял, что тот пьян. При этом водитель долго не хотел предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Инспектор стал оформлять в отношении нарушителя рапорт. Рочев вырвал данный рапорт у полицейского и ударил его кулаком в голову.
Против Кондратенко был составлен административный протокол по ст. 12.8 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), который направлен в мировой суд для рассмотрения. А против Рочева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Прокуратура по нему утвердила обвинительное заключение и передала материалы дела в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Кондратенко грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, а Рочеву — штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.