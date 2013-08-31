В День ВДВ пьяный десантник ударил инспектора ДПС

При этом в нарушение правил дорожного движения трое десантников сидели на капоте, а двое — на крыше. Завидев у стационарного поста полиции по улице Республики, 142 стражей правопорядка, они пересели в салон автомобиля. Однако спустя некоторое время тот же автомобиль с десантниками на капоте и крыше вновь поехал мимо поста полиции. На этот раз полицейские остановили машину.