«Лунной походкой» — по полу «Па-На-Мы»

Хотя организаторы называли действо громким словом «флешмоб», это, скорее, было спланированным выступлением танцевального коллектива: во-первых, о нем оповестили всех заранее, во-вторых, его нельзя было назвать спонтанным.
Однако стоит отметить, что коллектив двигался пластично, красиво и профессионально. Прохожие останавливались, чтобы полюбоваться танцами в честь Майкла Джексона под Billy Jean и Smooth criminal. Не обошлось и без самого известного движения поп-короля — «лунной походки».
Видео Сергея Шарапова