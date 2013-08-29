«Лунной походкой» — по полу «Па-На-Мы»

Однако стоит отметить, что коллектив двигался пластично, красиво и профессионально. Прохожие останавливались, чтобы полюбоваться танцами в честь Майкла Джексона под Billy Jean и Smooth criminal. Не обошлось и без самого известного движения поп-короля — «лунной походки».