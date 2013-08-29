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«Лунной походкой» — по полу «Па-На-Мы»

29 августа 2013, 11:43
Несколько танцев Майкла Джексона станцевали в память о короле поп-музыки накануне в торгово-развлекательном центре «Па-На-Ма».
Сюжет
Тюмень

Хотя организаторы называли действо громким словом «флешмоб», это, скорее, было спланированным выступлением танцевального коллектива: во-первых, о нем оповестили всех заранее, во-вторых, его нельзя было назвать спонтанным.

Однако стоит отметить, что коллектив двигался пластично, красиво и профессионально. Прохожие останавливались, чтобы полюбоваться танцами в честь Майкла Джексона под Billy Jean и Smooth criminal. Не обошлось и без самого известного движения поп-короля — «лунной походки».

Видео Сергея Шарапова

#Новости#Танцы#Тюмень#ТРЦ Па-На-Ма#Ирина#Культура
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