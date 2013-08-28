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Встречай осень вместе с Тюменским драмтеатром: выиграй билет

28 августа 2013, 17:40
Весной выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального Искусства Алексея Рассоховатский поставил в Тюменском драматическом театре спектакль «Марьино поле», жанр которого определен как небывальщина. Представление стало дипломной работой молодого человека.
Сюжет
Тюмень

Те, кто не успел посмотреть его в прошлом сезоне, могут наверстать упущенное этой осенью. У пользователей NashGorod.ru есть шанс выиграть билет на «Марьино поле» — для этого нужно принять участие в конкурсе.

«Три старухи доживают свой век в опустевшей деревеньке — ругаются, мирятся, но не перестают ждать возвращения с фронта своих мужей, — описывается сюжетная линия спектакля. — Не беда, что прошло больше полувека с той войны. И похоронки, которые каждая из героинь как реликвию хранит рядом с иконкой, ничего не доказывают. Они все равно ждут, надеются и верят! Когда же к столетней Маше во сне является давно пропавший супруг и заявляет — мол, возвращаются мужики, к девятому мая все будут дома, все три старухи бодрым строевым шагом отправляются на станцию встречать героев.

В пьесе Олега Богаева «Марьино поле» Серафима, Марья и Прасковья — воплощение самого главного в каждом человеке: веры, надежды и любви. За них когда-то погибали наши солдаты, на них и по сей день держится мир!

«В современной культуре много всего наносного, а что из этого наше?» — задается вопросом режиссер. Ему очень близок иллюзорный язык современного театра, поэтому перед нами необычный жанр — небывальщина.

Спектакли «Марьино поле» пройдут в Тюменском драмтеатре 12 и 13 сентября.

Чтобы стать обладателем билетов, вам нужно угадать, какие спектакли из репертуара Тюменского драматического театра мы зашифровали в коллажах ниже. Изображения, использованные в них, связаны по смыслу либо с сюжетом, либо со сценографией спектакля.

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Присылайте ответы на e-mail [email protected] до 23:59 30 августа с пометкой «ТДТ». В письме укажите свой ник на сайте или имя с фамилией, контактный номер.

Всего разыгрывается 4 пригласительных билета на двоих на 12 сентября: первый достанется тому, кто быстрее всех пришлет правильный ответ; еще три счастливчика будут выбраны случайным образом среди тех, кто корректно назовет спектакли.

Купить билет на спектакли и узнать последнюю информацию о жизни Тюменского драмтеатра, вы можете на сайте tdt72.ru.

Внимание! Конкурс завершен. Правильные ответы: «Банкрот», «Мольер», «Одолжите тенора». Победители получат письма с инструкцией, как забрать билеты.

#Новости#Театр драмы#Тюмень#Конкурсы#Ирина#Культура
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