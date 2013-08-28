Встречай осень вместе с Тюменским драмтеатром: выиграй билет

«Три старухи доживают свой век в опустевшей деревеньке — ругаются, мирятся, но не перестают ждать возвращения с фронта своих мужей, — описывается сюжетная линия спектакля. — Не беда, что прошло больше полувека с той войны. И похоронки, которые каждая из героинь как реликвию хранит рядом с иконкой, ничего не доказывают. Они все равно ждут, надеются и верят! Когда же к столетней Маше во сне является давно пропавший супруг и заявляет — мол, возвращаются мужики, к девятому мая все будут дома, все три старухи бодрым строевым шагом отправляются на станцию встречать героев.