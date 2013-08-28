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Тюменский Арбат — последний раз в этом сезоне

28 августа 2013, 10:43
Все лето по субботам в сквере Немцова работал Тюменский Арбат «Содружество». Жители нашего города увидели не один десяток талантливых земляков, мастеров, творческих натур.
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Тюмень

Все лето по субботам в сквере Немцова работал Тюменский Арбат «Содружество». Жители нашего города увидели не один десяток талантливых земляков, мастеров, творческих натур.

В эту субботу с 14 до 18 Тюменский Арбат приглашает на гала-концерт — свое финальное мероприятие, сообщает пресс-служба фонда «Содружество». Здесь выступят лучшие исполнители с самыми яркими номерами: начинающая рок-звезда Артем Гультяев, преподаватели и ученики музыкальной школы «Виртуозы» и Школы рока, восточные красавицы из коллектива «GingerTribe», рэп и хип-хоп исполнители. Вы услышите этнические напевы, полюбуетесь картинами тюменских художников, эксклюзивными вещицами ручной работы — и это еще не все.

«Как организатор этого проекта, я безмерно рада, что нам удалось воплотить эту идею и надеюсь, что это был первый, но далеко не последний сезон Тюменского Арбата «Содружество», — подчеркнула президент фонда развития науки, культуры, образования, спорта и туризма «Содружество» Елена Сулейманова.

#Новости#Тюменский Арбат#Тюмень#Ирина#Культура
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