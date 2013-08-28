Тюменский Арбат — последний раз в этом сезоне

В эту субботу с 14 до 18 Тюменский Арбат приглашает на гала-концерт — свое финальное мероприятие, сообщает пресс-служба фонда «Содружество». Здесь выступят лучшие исполнители с самыми яркими номерами: начинающая рок-звезда Артем Гультяев, преподаватели и ученики музыкальной школы «Виртуозы» и Школы рока, восточные красавицы из коллектива «GingerTribe», рэп и хип-хоп исполнители. Вы услышите этнические напевы, полюбуетесь картинами тюменских художников, эксклюзивными вещицами ручной работы — и это еще не все.