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Девушку до смерти забили два парня

27 августа 2013, 17:16
Тело 21-летней девушки со следами побоев обнаружили на даче в Ялуторовске 25 августа около 23 часов.

По предварительным данным, 24 августа девушка встретилась с двумя знакомыми молодыми людьми, 16 и 18 лет, которые пригласили ее на дачу, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области. В процессе употребления спиртного между девушкой и одним из подозреваемых возник конфликт, молодой человек стал избивать её. Через некоторое время к нему присоединился второй подозреваемый. Вдвоем они били ногами и руками потерпевшую по телу и голове. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте.

Ялуторовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленно причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе расследования уголовного дела установлены и задержаны двое местных жителей, подозреваемых в совершении данного преступления, 1995 и 1997 годов рождения. В ближайшее время обоим подозреваемым будут предъявлены обвинения и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие выполняет весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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