Девушку до смерти забили два парня

По предварительным данным, 24 августа девушка встретилась с двумя знакомыми молодыми людьми, 16 и 18 лет, которые пригласили ее на дачу, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области. В процессе употребления спиртного между девушкой и одним из подозреваемых возник конфликт, молодой человек стал избивать её. Через некоторое время к нему присоединился второй подозреваемый. Вдвоем они били ногами и руками потерпевшую по телу и голове. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте.