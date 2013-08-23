Театр «Буриме» идет к мечте через жестокую правду

Для многих летняя пора ассоциируется исключительно с отпуском, непринужденным отдыхом и ничегонеделанием, а вот тюменские любители театра не прерывают репетиционную и познавательную деятельность.
Лето для них — напряженные репетиции, эксперименты и «наполеоновские» планы. Актеры и режиссеры театра «Буриме» в очередной раз пригласили журналистов на пятый этаж Тюменского драмтеатра, чтобы рассказать о проделанной работе и показать отрывки из нового спектакля. Труппа удивила своей оригинальностью: после нескольких минут общения мы вдохновились сюрреалистическими выдумками.
Режиссер моноспектакля «Антон» Денис Прутов уверен, что крюотический эксперимент (такова жанровая природа спектакля) будет очень эффективно воздействовать на зрителя. В этот раз вместе с актером Романом Гаглоевым они работают с театром жестокости: осваивают новую актерскую технику, способную будоражить воображение. «Я жду от этого спектакля многого. Хочу менять зрителя. Такая у меня мечта о театре," — говорит Денис Прутов. По мнению режиссера, жестокость заключается в самой откровенной правде. Ребята рассказывали, что прибегнуть к новой актерской технике нужно для активного и заинтересованного восприятия зрителя. «История простая, но мы сможем рассказать ее так, чтобы она прорвалась к зрителю," — рассказывают они.
В другую реальность актер попадает очень просто: его тело становится главным средством выражения мыслей и чувств. Он буквально извергает новые ощущения, они предстают перед ним в виде огромного цветного шара, а внутреннее движение выражается в судорогах или крике. Эти метаболизмы режиссер оставил на финал, он заверил, что непременно подготовит зрителя к такой кульминации.
«Жизнь — это не только походы в кино, бары по пятницам… Деньги и другие материальные блага, конечно, нужны, но нельзя это ставить во главе всей жизни! Главное — это мечта» — делится актер Роман Гаглоев своими мыслями о режиссерских идеях. Режиссер и актер в этом созвучны, говорят, что все воспитанники «Буриме» мечтают о том, чтобы их театр достиг невиданных высот. Денис Прутов порочит успех своему творению, надеется на зрительский отклик и мечтает, чтобы успехи труппы были, наконец, отмечены и в мировом масштабе.
Привычной драматургической основы в спектакле нет, в его основе история реальной личности, судьба которой связана с театром. После просмотра предлагается обратиться к истории и найти для себя этого персонажа. В тоже время театр не открещивается от тех, кто не жалует сюрреализм. В новом сезоне «Буриме» обещает поставить около четырех спектаклей разной эстетической направленности. Пообещали, что не забудут и о русском психологическом театре.
Нам остается только не отставать от театралов и вместе с ними осваивать новые жанры и техники, только в качестве наблюдателей. Желание расслабиться и забыться совершенно естественно в жаркий летний день, но столь же сильно хочется волнующих перемен, вырывающих из привычной жизни. История о мечте театра «Буриме» окунет зрителя в фантастический мир в самом начале осени, премьера спектакля назначена на 5 сентября.
Варвара Сополева