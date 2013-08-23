Театр «Буриме» идет к мечте через жестокую правду

Режиссер моноспектакля «Антон» Денис Прутов уверен, что крюотический эксперимент (такова жанровая природа спектакля) будет очень эффективно воздействовать на зрителя. В этот раз вместе с актером Романом Гаглоевым они работают с театром жестокости: осваивают новую актерскую технику, способную будоражить воображение. «Я жду от этого спектакля многого. Хочу менять зрителя. Такая у меня мечта о театре," — говорит Денис Прутов. По мнению режиссера, жестокость заключается в самой откровенной правде. Ребята рассказывали, что прибегнуть к новой актерской технике нужно для активного и заинтересованного восприятия зрителя. «История простая, но мы сможем рассказать ее так, чтобы она прорвалась к зрителю," — рассказывают они.