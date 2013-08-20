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Убил, связал, поджег квартиру

20 августа 2013, 10:57
Трагедией закончилось в Тюмени застолье по случаю рождения ребенка. Новоиспеченного отца убил собутыльник.
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Тюмень

Тело мужчины с признаками насильственной смерти и связанными руками и ногами было обнаружено 16 августа во время тушения пожара квартире дома на улице Республики. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ходе расследования уголовного дела был установлен и задержан подозреваемый — ранее неоднократно судимый 29-летний житель Тюменского района.

Как полагают следователи, в ночь на 16 августа 32-летний потерпевший отмечал рождение сына вместе со своим 29-летним знакомым. Мужчины распивали спиртные напитки. Через некоторое время между гостем и хозяином произошла словесная перепалка. Подозреваемый схватил табурет и несколько раз ударил им новоиспеченного отца. Затем мужчина взял нож и нанес хозяину несколько ран, после чего связал потерпевшего проводами. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый поджег квартиру и скрылся.

«В настоящее время в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

#Новости#Убийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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