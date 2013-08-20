Убил, связал, поджег квартиру

Как полагают следователи, в ночь на 16 августа 32-летний потерпевший отмечал рождение сына вместе со своим 29-летним знакомым. Мужчины распивали спиртные напитки. Через некоторое время между гостем и хозяином произошла словесная перепалка. Подозреваемый схватил табурет и несколько раз ударил им новоиспеченного отца. Затем мужчина взял нож и нанес хозяину несколько ран, после чего связал потерпевшего проводами. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый поджег квартиру и скрылся.