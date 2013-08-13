Хочешь новый автомобиль? Покупай!

Начавшая действовать с 1 июля 2013 года, при покупке нового автомобиля, государственная финансовая поддержка значительно увеличила возможность приобрести новый автомобиль для тех, кто давно о нем мечтал. Если раньше, решая купить новый автомобиль, многих останавливал большой банковский процент, сейчас можно вздохнуть с облегчением — при покупке автомобиля по программе льготного кредитования — это уже далеко не заоблачные цифры, а приемлемые суммы, выплачивая которые ежемесячно вам не придется ужимать себя в финансах.
Компания «Автоград», как самая крупная автомобильная компания в Тюмени, ХМАО и ЯНАО в этом году празднует свой юбилей — 20-летие пребывания на автомобильном рынке. За эти 20 лет многие тюменцы стали нашими клиентами. Мы рады, что у наших клиентов в этом году появилась возможность приобрести новый автомобиль на более выгодных условиях. Теперь при покупке автомобиля стоимостью до 750 000 рублей, ваша банковская процентная ставка будет снижена на 5,5%, за счет субсидии государства. Это значительно ниже любой действующей кредитной ставки.
«Мы являемся официальным дилером 20 известных мировых брендов. В Тюмени у нас для вас открыты двери 10 салонов, в каждом из которых есть отделы кредитования и страхования. Приезжайте в „Автоград“! Станьте нашим клиентом. Мы будем рады разделить с вами радость от покупки вашего нового автомобиля!» — говорят в компании.
Вы можете купить следующие автомобили, воспользовавшись государственной программой кредитования: