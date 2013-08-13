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Хочешь новый автомобиль? Покупай!

13 августа 2013, 14:20
«Автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения» — эта фраза сейчас становится все более правдивой.
Сюжет
Тюмень

Начавшая действовать с 1 июля 2013 года, при покупке нового автомобиля, государственная финансовая поддержка значительно увеличила возможность приобрести новый автомобиль для тех, кто давно о нем мечтал. Если раньше, решая купить новый автомобиль, многих останавливал большой банковский процент, сейчас можно вздохнуть с облегчением — при покупке автомобиля по программе льготного кредитования — это уже далеко не заоблачные цифры, а приемлемые суммы, выплачивая которые ежемесячно вам не придется ужимать себя в финансах.

Компания «Автоград», как самая крупная автомобильная компания в Тюмени, ХМАО и ЯНАО в этом году празднует свой юбилей — 20-летие пребывания на автомобильном рынке. За эти 20 лет многие тюменцы стали нашими клиентами. Мы рады, что у наших клиентов в этом году появилась возможность приобрести новый автомобиль на более выгодных условиях. Теперь при покупке автомобиля стоимостью до 750 000 рублей, ваша банковская процентная ставка будет снижена на 5,5%, за счет субсидии государства. Это значительно ниже любой действующей кредитной ставки.

«Мы являемся официальным дилером 20 известных мировых брендов. В Тюмени у нас для вас открыты двери 10 салонов, в каждом из которых есть отделы кредитования и страхования. Приезжайте в „Автоград“! Станьте нашим клиентом. Мы будем рады разделить с вами радость от покупки вашего нового автомобиля!» — говорят в компании.

Вы можете купить следующие автомобили, воспользовавшись государственной программой кредитования:

  • Citroen: C-Elysee, С-1, С-4 седан, С-3 Picasso, Berlingo.
  • Peugeot: 107, 208, 301, 308, 408, Partner.
  • Renault: Logan, Sandero, Duster, Kangoo, Fluence (только в августе), Megan (только в августе).
  • Ford: Focus.
  • Fiat: Doblo Panorama, Doblo Cargo, Punto, 500.
  • SsangYong (только в августе): Action, Kyron.
  • Kia: Picanto, Rio, Cee’d, Cee’d_sw, Pro_cee’d, Cerato, Venga, Soul.
  • Chevrolet: Aveo, Cobalt, Cruze, Spark, Niva.
  • Opel: Corsa, Astra, Mokka, Astra GTC, Meriva.
  • Весь модельный ряд автомобилей УАЗ.
  • Весь модельный ряд автомобилей Chery.
  • Suzuki: Swift, Sx4, Splash, Jimny.
  • ГАЗ: ГАЗель.

Компания «Автоград» www.agrad.ru 29-00-00

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