Хочешь новый автомобиль? Покупай!

Компания «Автоград», как самая крупная автомобильная компания в Тюмени, ХМАО и ЯНАО в этом году празднует свой юбилей — 20-летие пребывания на автомобильном рынке. За эти 20 лет многие тюменцы стали нашими клиентами. Мы рады, что у наших клиентов в этом году появилась возможность приобрести новый автомобиль на более выгодных условиях. Теперь при покупке автомобиля стоимостью до 750 000 рублей, ваша банковская процентная ставка будет снижена на 5,5%, за счет субсидии государства. Это значительно ниже любой действующей кредитной ставки.