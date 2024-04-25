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ГАЗель

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Апрель
На трассе Курган-Тюмень «Газель» въехала в пассажирский автобус с людьми
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием пассажирского автобуса на 182-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
25 апреля, 10:22
Октябрь 2023
В Тюмени заживо сгорел мужчина, находившийся в «ГАЗели»
В результате пожара на улице Советской погиб человек. Такое сообщение поступило от регионального отделения службы МЧС.
24 октября 2023, 11:25
Июнь 2023
ДТП произошло в Тюмени: пострадали отец и его 11-летний сын
Автомобильная авария случилась на улице Воронинские горки, 99А, вчера вечером.
5 июня 2023, 07:04

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