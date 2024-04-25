На трассе Курган-Тюмень «Газель» въехала в пассажирский автобус с людьми

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием пассажирского автобуса на 182-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.