На трассе Курган-Тюмень «Газель» въехала в пассажирский автобус с людьми

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
На трассе столкнулись грузовая «Газель» и пассажирский автобус «ЛиАЗ», который ехал из Тюмени в Онохино.
По предварительным данным, грузовое авто выехало на встречную полосу.
В пассажирском автобусе находились 26 человек. По данным ведомства, никто не пострадал. Медицинская помощь потребовалась только водителю автобуса.
Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее «Наш город» писал, что тюменскую трассу замело снегом.