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На трассе Курган-Тюмень «Газель» въехала в пассажирский автобус с людьми

На трассе Курган-Тюмень «Газель» въехала в пассажирский автобус с людьми

25 апреля 2024, 10:22
Фото: 1MI
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием пассажирского автобуса на 182-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
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ДТП

На трассе столкнулись грузовая «Газель» и пассажирский автобус «ЛиАЗ», который ехал из Тюмени в Онохино.

По предварительным данным, грузовое авто выехало на встречную полосу.

В пассажирском автобусе находились 26 человек. По данным ведомства, никто не пострадал. Медицинская помощь потребовалась только водителю автобуса.

Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее «Наш город» писал, что тюменскую трассу замело снегом.

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#Нигина Азамова#Происшествия#ДТП#Автобусы#ГАЗель
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