В Тюменском районе соревнуются внедорожники и квадроциклы

На базе традиционных соревнований пройдет II этап Открытой внедорожной квадросерии Ursib Challenge Trophy и любительские соревнования на полноприводных автомобилях Кубок Клубов.
Соревнования проходят в районе деревни Субботино Тюменского района. Призовой фонд соревнований на квадроциклах составит 100 000 рублей. Такой щедрый приз победителям обеспечили три дилерских салона: квадроцентр «Базис-Моторс», салон мототехники «Полярная звезда» и BRP Центр «Форум-Сервис».
В субботу, 10 августа, с 11 часов зрители смогут увидеть показательные выступления вездеходов от конструкторского бюро «ГазСтройМашина». Желающие смогут прокатиться на вездеходах. В 15 часов спортсмены продемонстрируют свое мастерство на дополнительном специальном участке (ДСУ) — кантри-кросс. Подведение итогов и награждение состоится в 21 час.