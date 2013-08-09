В Тюменском районе соревнуются внедорожники и квадроциклы

Комитет по трофи-рейдам ОО «Тюменская Региональная Федерация автомобильного спорта» и РОО «Мотоциклетная федерация Тюменской области» при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации города и при содействии администрации Тюменского района проводят 9–10 августа соревнования на внедорожниках и квадроциклах «Ермак-трофи».

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