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В Тюменском районе соревнуются внедорожники и квадроциклы

9 августа 2013, 12:54
Комитет по трофи-рейдам ОО «Тюменская Региональная Федерация автомобильного спорта» и РОО «Мотоциклетная федерация Тюменской области» при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации города и при содействии администрации Тюменского района проводят 9–10 августа соревнования на внедорожниках и квадроциклах «Ермак-трофи».

На базе традиционных соревнований пройдет II этап Открытой внедорожной квадросерии Ursib Challenge Trophy и любительские соревнования на полноприводных автомобилях Кубок Клубов.

Соревнования проходят в районе деревни Субботино Тюменского района. Призовой фонд соревнований на квадроциклах составит 100 000 рублей. Такой щедрый приз победителям обеспечили три дилерских салона: квадроцентр «Базис-Моторс», салон мототехники «Полярная звезда» и BRP Центр «Форум-Сервис».

В субботу, 10 августа, с 11 часов зрители смогут увидеть показательные выступления вездеходов от конструкторского бюро «ГазСтройМашина». Желающие смогут прокатиться на вездеходах. В 15 часов спортсмены продемонстрируют свое мастерство на дополнительном специальном участке (ДСУ) — кантри-кросс. Подведение итогов и награждение состоится в 21 час.

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