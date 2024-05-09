nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Квадроциклы

Выбрать дату
Май
Ямал доставил бойцам в зону СВО новые машины и оборудование
9 мая, 09:31
Апрель
По поручению Дмитрия Артюхова ямальским бойцам передали крупную партию техники
20 апреля, 09:59
Октябрь 2023
Два тюменца влетели в опору ЛЭП на квадроцикле: один из них был пьян
Участниками аварии стали двое мужчин. Кто из них находился за рулем — выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
12 октября 2023, 07:19
Июнь 2023
Три несовершеннолетние тюменки на квадроцикле попали в ДТП
Три девочки на квадроцикле попали в ДТП вчера на улице Маяковского: двум из них всего 8, третьей — 13 лет.
19 июня 2023, 09:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика