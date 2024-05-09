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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

Ямал доставил бойцам в зону СВО новые машины и оборудование

Ямал доставил бойцам в зону СВО новые машины и оборудование

9 мая 2024, 09:31
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Все необходимое приобретено на средства окружного бюджета.

Новые машины доставили ямальцам, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО. Это, в частности, пять медицинских автомобилей УАЗ 452-й модели — так называемые «буханки», — и столько же «пикапов». Помимо транспортных средств, военнослужащим передали необходимое оборудование, которое было закуплено по запросу ямальцев на средства окружного бюджета. Так, на передовую отправили тактические перчатки, рации и гарнитуру, навигаторы, квадрокоптер, маскировочные сети, индивидуальные и коллективные аптечки.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, бойцам регулярно передают все необходимое, чтобы облегчить выполнение боевых задач и решение бытовых вопросов.

Сейчас закупаем еще одну партию транспорта и оборудования. Усилим подразделения, в которых служат ямальцы, квадроциклами с прицепами, машинами УАЗ «буханка» и ГАЗ «Соболь», тепловизорами и радиостанциями. Такие поставки — большое подспорье на фронте, — подчеркнул глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В свою очередь, спецпредставитель губернатора Александр Агафонов отметил, что для помощи военнослужащим сплотился весь Ямал. Главы муниципальных районов усилили работу, также помогают организации и общественники.

Большую работу проводит региональная Ассоциация ветеранов боевых действий, в том числе по обучению добровольцев в зоне СВО, — сказал спецпредставитель.

Правительство региона на системной основе помогает северянам, которые участвуют в специальной военной операции. Кроме того, в округе предусмотрен и обширный арсенал мер поддержки для защитников и их родных: сегодня их более 50.

#Общество#Тюмень#Оборудование#Радиостанции#Квадроциклы#Навигаторы#Общественники#Ямало-Ненецкий округ#Дмитрий Артюхов#Квадрокоптер#СВО#Машины#Правительство
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