Ямал доставил бойцам в зону СВО новые машины и оборудование

Новые машины доставили ямальцам, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО. Это, в частности, пять медицинских автомобилей УАЗ 452-й модели — так называемые «буханки», — и столько же «пикапов». Помимо транспортных средств, военнослужащим передали необходимое оборудование, которое было закуплено по запросу ямальцев на средства окружного бюджета. Так, на передовую отправили тактические перчатки, рации и гарнитуру, навигаторы, квадрокоптер, маскировочные сети, индивидуальные и коллективные аптечки.