Ямал доставил бойцам в зону СВО новые машины и оборудование

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Новые машины доставили ямальцам, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО. Это, в частности, пять медицинских автомобилей УАЗ 452-й модели — так называемые «буханки», — и столько же «пикапов». Помимо транспортных средств, военнослужащим передали необходимое оборудование, которое было закуплено по запросу ямальцев на средства окружного бюджета. Так, на передовую отправили тактические перчатки, рации и гарнитуру, навигаторы, квадрокоптер, маскировочные сети, индивидуальные и коллективные аптечки.
По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, бойцам регулярно передают все необходимое, чтобы облегчить выполнение боевых задач и решение бытовых вопросов.
Сейчас закупаем еще одну партию транспорта и оборудования. Усилим подразделения, в которых служат ямальцы, квадроциклами с прицепами, машинами УАЗ «буханка» и ГАЗ «Соболь», тепловизорами и радиостанциями. Такие поставки — большое подспорье на фронте, — подчеркнул глава региона.
В свою очередь, спецпредставитель губернатора Александр Агафонов отметил, что для помощи военнослужащим сплотился весь Ямал. Главы муниципальных районов усилили работу, также помогают организации и общественники.
Большую работу проводит региональная Ассоциация ветеранов боевых действий, в том числе по обучению добровольцев в зоне СВО, — сказал спецпредставитель.
Правительство региона на системной основе помогает северянам, которые участвуют в специальной военной операции. Кроме того, в округе предусмотрен и обширный арсенал мер поддержки для защитников и их родных: сегодня их более 50.