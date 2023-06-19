nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Изображение материала

Три несовершеннолетние тюменки на квадроцикле попали в ДТП

19 июня 2023, 09:24
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Дети на квадроцикле попали в ДТП по улице Маяковского в Тюмени

Три девочки на квадроцикле попали в ДТП вчера на улице Маяковского: двум из них всего 8, третьей — 13 лет.
Сюжет
Дети

По предварительной информации, восьмилетняя девочка, которая находилась за рулём, взяла транспортное средство у родителей без разрешения. На нем она перевозила свою старшую сестру и одноклассницу, сообщают в региональной ГИБДД.

Неподалеку от дома маленький водитель не справилась с управлением: квадроцикл слетел с обрыва к реке. Всё дети были травмированы, но, к счастью, остались живы.

Ранее «Наш город» писал, что в ходе погони за 21-летним мотоциклистом на Старом Тобольском тракте пострадал инспектор ГИБДД.

Инспектор ГИБДД пострадал в ходе погони за молодым мотоциклистом в Тюмени. Фото
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Дети#ДТП#Квадроциклы#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы#Видео
Подпишитесь
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
Сегодня, 03:36
«Добьемся своих квартир»: жалобу дольщиков скандального ЖК направили в прокуратуру
Сегодня, 08:39
В Тюменской области каждый восьмой житель живет за чертой бедности
Сегодня, 04:00
Тюменцы рассказали, где уже можно собрать землянику
Сегодня, 05:36
Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 06:10
В Тюмени построят три новых моста через Туру
Сегодня, 04:35