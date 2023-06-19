Три несовершеннолетние тюменки на квадроцикле попали в ДТП

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
По предварительной информации, восьмилетняя девочка, которая находилась за рулём, взяла транспортное средство у родителей без разрешения. На нем она перевозила свою старшую сестру и одноклассницу, сообщают в региональной ГИБДД.
Неподалеку от дома маленький водитель не справилась с управлением: квадроцикл слетел с обрыва к реке. Всё дети были травмированы, но, к счастью, остались живы.
Ранее «Наш город» писал, что в ходе погони за 21-летним мотоциклистом на Старом Тобольском тракте пострадал инспектор ГИБДД.