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Published Сегодня, 07:19

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В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции

Два тюменца влетели в опору ЛЭП на квадроцикле: один из них был пьян

12 октября 2023, 07:19
Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции
Участниками аварии стали двое мужчин. Кто из них находился за рулем — выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Сюжет
Авария

Вчера пьяный житель Тюмени и его друг решили покататься на квадроцикле, но их поездку прервала опора ЛЭП. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что в аварии пострадал 37-летний мужчина, он был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Второй участник ДТП с места происшествия скрылся, но был найден сотрудниками Госавтоинспекции у него дома. Выяснилось, что 54-летний пьяный тюменец также получил травмы, его тоже доставили в больницу.

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На данный момент выясняются все обстоятельства аварии и устанавливается, кто из мужчин управлял квадроциклом.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тобольске днем автомобиль протаранил дерево возле школы. За рулем находилась женщина, она не справилась с управлением.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Авария#Нетрезвые водители#Квадроциклы#Водитель#Авария на дороге#Любовь Селезнева
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