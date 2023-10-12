Два тюменца влетели в опору ЛЭП на квадроцикле: один из них был пьян

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Вчера пьяный житель Тюмени и его друг решили покататься на квадроцикле, но их поездку прервала опора ЛЭП. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что в аварии пострадал 37-летний мужчина, он был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Второй участник ДТП с места происшествия скрылся, но был найден сотрудниками Госавтоинспекции у него дома. Выяснилось, что 54-летний пьяный тюменец также получил травмы, его тоже доставили в больницу.
На данный момент выясняются все обстоятельства аварии и устанавливается, кто из мужчин управлял квадроциклом.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тобольске днем автомобиль протаранил дерево возле школы. За рулем находилась женщина, она не справилась с управлением.