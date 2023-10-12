Два тюменца влетели в опору ЛЭП на квадроцикле: один из них был пьян

Вчера пьяный житель Тюмени и его друг решили покататься на квадроцикле, но их поездку прервала опора ЛЭП. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что в аварии пострадал 37-летний мужчина, он был госпитализирован с тяжелыми травмами.