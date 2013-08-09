Долгострой на ММС превращается в «Лукоморье»

Несколько лет назад в Тюмени был глобальный конфликт: компания «Стройтехногрупп» обанкротилась и не смогла завершить строительство многоэтажек в районе ММС. Теперь же вместо них строится сказочный квартал «Лукоморье».
Напомним, еще в 2008 году дольщики домов «Стройтехногруппа» выходили на центральную площадь города и требовали повлиять на застройщика — вернуть им купленное жилье. Часть покупателей приобретали квартиры по госпрограммам и с помощью кредитных средств. Тогда в Тюмени впервые прозвучала фраза «обманутые дольщики». Конфликт длился довольно долго, но в итоге разрешился: дольщикам вернули либо деньги, либо квартиры в других районах.
Теперь на «пятачке» в районе улицы Мелиораторов возводятся 4 дома по 10 и 18 этажей. Строительство ведет Группа компаний «Энко».
Один дом — ГП-7 фактически готов. Пока квартиры в нем не продаются, так как планируется открытие продаж тогда, когда дом будет введен в эксплуатацию. Почему принято такое решение, в компании не пояснили.
Еще два дома: ГП-3 (брат-близнец ГП-7 в 10 этажном исполнении) и ГП-4 в 18 этажей (212-Т1) в стадии строительства. Их обещают сдать к концу 2013. Завершить проект полностью планируется во втором квартале 2014 года.
«Как известно, данный объект был в свое время проблемным. На сегодняшний день все эти проблемы решены. Полностью исправлена ситуация. Мы возводим новый комплекс. Проблем ни с одним из первых дольщиков здесь не осталось», — рассказал технический директор ГК «Энко» Семён Грицощенко. Работы были начаты в июле 2012 года. «Зайдя на объект, мы получили недостроенные коробки ГП-7, ГП-3. Было начато строительство объектов ГП-1, ГП-2, но выполнены они были не по проекту. Было принято решение о демонтаже ГП-1 и 2». Теперь вместо ГП-1 чистая площадка для новой стройки, а ГП-2 — в стадии демонтажа. К концу текущего года будут готовы 3 дома. В следующем году появится еще один дом.
Менеджер отдела продаж Екатерина Бунькова считает «Лукоморье» своеобразной изюминкой района: «Здесь будет хорошая детская площадка, спортивная площадка, будут деревянные фигуры из мультипликационных фильмов и двухметровый дуб» — вот оно «Лукоморье».
На сегодняшний день идет реализация 18-этажного панельного дома из трех подъездов. В наличии есть однокомнатные (40–42 квадратных метра, стоимостью от 1 900 до 2 150 тысяч рублей), двухкомнатные (от 48 до 77 квадратных метров по цене от 2 400 до 3 200) и трехкомнатные квартиры в улучшенной черновой отделке. Около 15% покупателей, по словам Екатерины, выбирают и чистовую отделку от застройщика. Такая работа с привлечением дизайнеров обходится новоселам в 7 тысяч рублей за «квадрат».
В связи с ужесточением требования доступности входа в жилые дома маломобильным группам населения, у входной группы ГП-7 установлен электроподъемник максимальной подъемностью до 225 кг. На нем будут подниматься люди на инвалидных креслах и детских колясках. Решение об установке именно его принято, потому что в ГП-7 довольно высокое крыльцо, а безопасный пандус должен иметь некрутой наклон. Для того, чтобы подъемник не использовался хулиганами как игрушка, определенные категории жителей будут иметь ключи, от которых работает механизм. «Уже испытывали, проверяли — работает в любых условиях — от + 40 до — 30 градусов. Он был установлен еще в октябре прошлого года, пользовались зимой — техника надежная, не подводит. Думаю, ею будут пользоваться многие годы», — сообщил Семён Грицощенко и показал, как работает подъемник.
Евгения Ноговицина