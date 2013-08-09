Долгострой на ММС превращается в «Лукоморье»

В связи с ужесточением требования доступности входа в жилые дома маломобильным группам населения, у входной группы ГП-7 установлен электроподъемник максимальной подъемностью до 225 кг. На нем будут подниматься люди на инвалидных креслах и детских колясках. Решение об установке именно его принято, потому что в ГП-7 довольно высокое крыльцо, а безопасный пандус должен иметь некрутой наклон. Для того, чтобы подъемник не использовался хулиганами как игрушка, определенные категории жителей будут иметь ключи, от которых работает механизм. «Уже испытывали, проверяли — работает в любых условиях — от + 40 до — 30 градусов. Он был установлен еще в октябре прошлого года, пользовались зимой — техника надежная, не подводит. Думаю, ею будут пользоваться многие годы», — сообщил Семён Грицощенко и показал, как работает подъемник.