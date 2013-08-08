Мусульмане отмечают Ураза-байрам. Полиция не ожидает беспорядков

Мусульмане Тюмени уже начали отмечать Ураза-байрам, и сотрудники полиции полагают, что праздник пройдет без нарушений общественного спокойствия и беспорядков. Как рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, с 6.00 в пяти мечетях города были усилены меры безопасности. В настоящее время в трех из них закончились праздничные службы, в двух богослужения продлятся до 11.00. Паспортный контроль в тюменских мечетях введен не был.