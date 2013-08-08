Мусульмане отмечают Ураза-байрам. Полиция не ожидает беспорядков

По данным федеральных СМИ, в Москве в связи с проведением Ураза-байрам будут перекрыты дороги, усилены меры безопасности в центре города, а проход верующих к местам праздничных богослужений у некоторых мечетей будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность.
Мусульмане Тюмени уже начали отмечать Ураза-байрам, и сотрудники полиции полагают, что праздник пройдет без нарушений общественного спокойствия и беспорядков. Как рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, с 6.00 в пяти мечетях города были усилены меры безопасности. В настоящее время в трех из них закончились праздничные службы, в двух богослужения продлятся до 11.00. Паспортный контроль в тюменских мечетях введен не был.
Отметим, что праздник разговения Ураза-байрам длится три дня. С утра мусульмане собираются на общую молитву, а затем — на праздничную трапезу. Как напоминает ИТАР-ТАСС, главным продуктом, из которого готовят традиционные блюда для праздника, является баранина, однако жертвенных животных в Ураза-байрам, в отличие от Курбан-байрама, не забивают.