Городу есть куда расти

Сегодня состоялся пресс-тур, в ходе которого журналисты познакомились с ходом строительных работ в кварталах «Новый мыс», «Лукоморье», «Александровский дворик», «На Менделеева», «Семейный», «Суходолье», «Ривьера», а также увидели строительство здания с подземным двухэтажным паркингом на пересечении улиц 50 лет Октября и Профсоюзной.
«В прошлом году ввод жилья по Тюменской области составил 1 млн 345 тысяч квадратных метров. В этом году мы планируем ввести не меньше – 1 млн 350 тысяч. По состоянию на 1 августа, по предварительным данным, введена 791 тысяч квадратных метров жилья», - сказал Сергей Шустов.
Он отметил, что качеству строительства уделяют особое внимание. Также оно уделяется жилью эконом-класса. Во исполнение задачи президента РФ об увеличении доли жилья эконом-класса ввод такого жилья должен составить не менее 40%.
Для покупки квартир расчета жилищных программ, таких как жилье для детей-сирот, ветеранов, работников бюджетной сферы и т.д., утверждена правительством Тюменской области стоимость квадратного метра в Тюменской области 49 тысяч рублей.