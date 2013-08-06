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Городу есть куда расти

6 августа 2013, 17:43
В преддверии Дня строителя тюменские журналисты посетили несколько строящихся объектов Тюмени. По информации начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова, городу есть куда расти: восточные микрорайоны, мыс, заречная часть города и т.д.

Сегодня состоялся пресс-тур, в ходе которого журналисты познакомились с ходом строительных работ в кварталах «Новый мыс», «Лукоморье», «Александровский дворик», «На Менделеева», «Семейный», «Суходолье», «Ривьера», а также увидели строительство здания с подземным двухэтажным паркингом на пересечении улиц 50 лет Октября и Профсоюзной.

«В прошлом году ввод жилья по Тюменской области составил 1 млн 345 тысяч квадратных метров. В этом году мы планируем ввести не меньше – 1 млн 350 тысяч. По состоянию на 1 августа, по предварительным данным, введена 791 тысяч квадратных метров жилья», - сказал Сергей Шустов.

Он отметил, что качеству строительства уделяют особое внимание. Также оно уделяется жилью эконом-класса. Во исполнение задачи президента РФ об увеличении доли жилья эконом-класса ввод такого жилья должен составить не менее 40%.

Для покупки квартир расчета жилищных программ, таких как жилье для детей-сирот, ветеранов, работников бюджетной сферы и т.д., утверждена правительством Тюменской области стоимость квадратного метра в Тюменской области 49 тысяч рублей.

#Новости#Жк александровский садъ#День строителя#Жк новый мыс#Новостройки тюмени#Жк лукоморье#Недвижимость#Женя#Общество
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