Городу есть куда расти

«В прошлом году ввод жилья по Тюменской области составил 1 млн 345 тысяч квадратных метров. В этом году мы планируем ввести не меньше – 1 млн 350 тысяч. По состоянию на 1 августа, по предварительным данным, введена 791 тысяч квадратных метров жилья», - сказал Сергей Шустов.