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Публичные слушания: Генплан городского округа город Тюмень

1 июля 2013, 09:36
На публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план городского округа город Тюмень приглашаются жители, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства.

На публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план городского округа город Тюмень приглашаются жители, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства.

На мероприятии планируется обсудить, как может измениться Генплан города.

С материалами информационного характера по проекту изменений в Генеральный план города можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет № 102) и на официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Департамент градостроительной политики/ Публичные слушания и распоряжения».

С выставками, экспозициями демонстрационных и иных материалов информационного характера также можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, к. 102), время проведения: понедельник – четверг – с 7.45 до 19 часов, пятница – с 8 до 18 часов.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам принимаются в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет № 102). Режим работы: понедельник – четверг с 7.45 до 19.00, пятница – с 8 до 18 часов, а также в день и время проведения публичных слушаний в помещении Малого зала (ул. Первомайская, 20), информирует пресс-служба администрации города Тюмени.

Публичные слушания состоятся 12 августа с 18 до 19 часов в Малом зале (ул. Первомайская, 20).

#Новости#Генплан#Публичные слушания#Недвижимость#Женя#Общество
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