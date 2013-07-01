Публичные слушания: Генплан городского округа город Тюмень

На публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план городского округа город Тюмень приглашаются жители, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства.
На мероприятии планируется обсудить, как может измениться Генплан города.
С материалами информационного характера по проекту изменений в Генеральный план города можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет № 102) и на официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Департамент градостроительной политики/ Публичные слушания и распоряжения».
С выставками, экспозициями демонстрационных и иных материалов информационного характера также можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, к. 102), время проведения: понедельник – четверг – с 7.45 до 19 часов, пятница – с 8 до 18 часов.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам принимаются в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет № 102). Режим работы: понедельник – четверг с 7.45 до 19.00, пятница – с 8 до 18 часов, а также в день и время проведения публичных слушаний в помещении Малого зала (ул. Первомайская, 20), информирует пресс-служба администрации города Тюмени.
Публичные слушания состоятся 12 августа с 18 до 19 часов в Малом зале (ул. Первомайская, 20).