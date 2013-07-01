Публичные слушания: Генплан городского округа город Тюмень

Предложения и замечания участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам принимаются в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет № 102). Режим работы: понедельник – четверг с 7.45 до 19.00, пятница – с 8 до 18 часов, а также в день и время проведения публичных слушаний в помещении Малого зала (ул. Первомайская, 20), информирует пресс-служба администрации города Тюмени.