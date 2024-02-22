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Генплан

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Февраль
Тюменские власти планируют построить новую магистраль
Новая магистраль соединит улицы Мельникайте и Пермякова. Информация об объекте указана в Генплане города, разработанном до 2040 года.
22 февраля, 07:16
Здание тюменского автовокзала хотят снести
Здание, расположенное по улице Пермякова, 9, попадает под снос в соответствии с генеральным планом. В перспективе его перенесут в Антипинский планировочный район.
21 февраля, 03:47
Сентябрь 2023
Новый мост через Туру свяжет два крупных района Тюмени
В Тюмени до 2040 года построят мост через реку Туру. Его возведут между ДОКом и Березняки — он свяжет Салаирский тракт и район Бабарынка. Такая информация указана в Генеральном плане развития города.
12 сентября 2023, 07:06

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