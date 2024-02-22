Новый мост через Туру свяжет два крупных района Тюмени

В Тюмени до 2040 года построят мост через реку Туру. Его возведут между ДОКом и Березняки — он свяжет Салаирский тракт и район Бабарынка. Такая информация указана в Генеральном плане развития города.