Директор стройкомпании виновен в смерти несовершеннолетнего

Работающий на ишимской стройке несовершеннолетний подросток упал с крыши. От полученных травм он скончался в больнице. Директор строительной фирмы приговорен к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
По информации следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области, в июле 2012 года по устному указанию директора ООО «Зодчий» рабочие, в том числе 17-летний подросток, приступили к выполнению общестроительных работ по ремонту кровли многоквартирного дома № 167, расположенного на улице Большая в городе Ишиме.
Правила безопасности при ведении работ на крыше были явно проигнорированы руководством стройкомпании. «Руководитель предприятия не осуществлял должного контроля за порядком их выполнения, не было организации мероприятий, определяющих безопасность производства работы на высоте, до фактических работ в качестве кровельщика по стальным кровлям был допущен несовершеннолетний», - сообщают в следственном комитете.
Вечером, 5 августа 2012 года, при производстве вышеуказанных работ 17-летний подросток оступился и упал с крыши пятиэтажного жилого дома на асфальт. С многочисленными травмами его доставили в областную больницу №4 города Ишима, где от полученных травм 13 августа 2012 года юноша скончался. Несовершеннолетний не был официально трудоустроен.
Решением суда директор ООО «Зодчий» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он приговорен к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. Осужденный лишен права заниматься деятельностью по осуществлению строительных работ сроком на 2 года.