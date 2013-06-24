Директор стройкомпании виновен в смерти несовершеннолетнего

Правила безопасности при ведении работ на крыше были явно проигнорированы руководством стройкомпании. «Руководитель предприятия не осуществлял должного контроля за порядком их выполнения, не было организации мероприятий, определяющих безопасность производства работы на высоте, до фактических работ в качестве кровельщика по стальным кровлям был допущен несовершеннолетний», - сообщают в следственном комитете.