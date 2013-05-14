Из чего построить дом, и что посадить на даче? Как обустроить свою усадьбу, и чем украсить сад? Ответы на эти и другие вопросы тюменцы найдут на выставках: «Ландшафтный дизайн и архитектура», «Малоэтажное и деревянное домостроение», «Дача. Сад. Огород».