Из чего построить дом, и что посадить на даче? Как обустроить свою усадьбу, и чем украсить сад? Ответы на эти и другие вопросы тюменцы найдут на выставках: «Ландшафтный дизайн и архитектура», «Малоэтажное и деревянное домостроение», «Дача. Сад. Огород».
Посетителей выставок ждут 140 участников из Алтайского края, Барнаула, Дмитрова, Дубны, Екатеринбурга, Мегиона, Москвы, Мытищ, Нижнекамска, Новороссийска, Омска, Пермского края, Пермь, Уфы, Челябинска и других регионов, а также из Тюмени и области.
Тематичекие разделы: домостроение и отделка; ландшафтный дизайн; кованые изделия, металл; теплицы; малые архитектурные формы, витражи, ограждения; природный камень, тротуарная плитка, кирпич; инструмент, оборудование, лаки, краски, а также продукты пчеловодства и посадочные материалы.
В рамках выставок будут проводиться открытые семинары и мастер-классы.
15 мая:
11.30 - 14.00 Открытый семинар-консультация «Технологии овощеводства и растениеводства. Защита растений». Проводит агроном-консультант Благинин Геннадий Устинович (Лекционный зал - 1-й этаж Выставочного зала).
11.30 - 14.00 Мастер-класс по прививкам плодовых культур. Проводит агроном-консультант, директор ООО «Флора-Дизайн» Козлов Иван Ильич. (Выставочный стенд ООО «Флора-Дизайн»).
14.00 - 17.00 III практический семинар «Актуальные новинки строительного рынка: опыт загородного домостроения». Семинар адресован владельцам участков, планирующим строить дом, и всем, кого интересует эта тема.
16 мая:
10.00 - 14.00 Мастер-класс по прививкам плодовых культур. Проводит агроном-консультант, директор ООО «Флора-Дизайн» Козлов Иван Ильич (Выставочный стенд ООО «Флора-Дизайн»).
11.00 - 14.00 Открытый семинар-консультация «Технологии овощеводства и растениеводства. Защита растений». Проводит агроном-консультант Благинин Геннадий Устинович (Лекционный зал -1-й этаж Выставочного зала).
17 мая:
10.00 - 12.00 Семинар «Защита и отделка древесины материалами Remmers» (конференц-зал ОАО «Тюменская ярмарка» - 2-й этаж).
10.00 - 14.00 Мастер-класс по прививкам плодовых культур. Проводит агроном-консультант, директор ООО «Флора-Дизайн» Козлов Иван Ильич (Выставочный стенд ООО «Флора-Дизайн»).
11.00 - 14.00 Открытый семинар-консультация «Технологии овощеводства и растениеводства. Защита растений». Проводит агроном-консультант Благинин Геннадий Устинович (Лекционный зал -1-й этаж Выставочного зала).
16.00 - 16.30 Конференция, посвященная награждению участников дипломами выставок (конференц-зал ОАО «Тюменская ярмарка»- 2-й этаж).
18 мая:
10.00 - 14.00 Мастер-класс по прививкам плодовых культур. Проводит агроном-консультант, директор ООО «Флора-Дизайн» Козлов Иван Ильич (Выставочный стенд ООО «Флора-Дизайн»).
11.00 - 14.00 Открытый семинар-консультация «Технологии овощеводства и растениеводства. Защита растений». Проводит агроном-консультант Благинин Геннадий Устинович (Лекционный зал, 1-й этаж Выставочного зала).
19 мая:
10.00 - 14.00 Мастер-класс по прививкам плодовых культур. Проводит агроном-консультант, директор ООО «Флора-Дизайн» Козлов Иван Ильич. Выставочный стенд ООО «Флора-Дизайн».
11.00 - 14.00 Открытый семинар-консультация «Технологии овощеводства и растениеводства. Защита растений». Проводит агроном-консультант Благинин Геннадий Устинович (Лекционный зал - 1-й этаж Выставочного зала).
Выставки состоятся с 15 по 19 мая 2013 года в Выставочном зале (Тюмень, ул. Севастопольская, 12).
Традиционно организатором выступает ОАО «Тюменская ярмарка» при поддержке Правительства Тюменской области.
На правах рекламы