Тюменским инвалидам нужны доступные дома

В половине тех домов, в которых сегодня проживают инвалиды, есть проблемы с доступом в них. На оснащение 495 домов необходимыми мероприятиями необходимо 433 млн рублей. Об этом рассказала сегодня на заседании Гордумы Вера Соловьева. Есть и трудности подхода к социальным объектам. «Если поликлиники обеспеченность имеют в объеме 82%, то школы несколько меньше – порядка 60%, и учреждения спорта – также». «Сегодня все дети, которые подлежат обучению, обучаются. Другие дети обучаются по дистанционным технологиям – их уже порядка 116 детей», - добавила она.