Тюменским инвалидам нужны доступные дома

В Тюмени сегодня проживает порядка 45 тысяч инвалидов, из них около 2 тысяч – это дети. Им необходимо перемещаться, получать образование, заниматься спортом и в целом реабилитироваться. Добавим, что уже два года Тюмень участвует в пилотном проекте «Доступная среда».
В половине тех домов, в которых сегодня проживают инвалиды, есть проблемы с доступом в них. На оснащение 495 домов необходимыми мероприятиями необходимо 433 млн рублей. Об этом рассказала сегодня на заседании Гордумы Вера Соловьева. Есть и трудности подхода к социальным объектам. «Если поликлиники обеспеченность имеют в объеме 82%, то школы несколько меньше – порядка 60%, и учреждения спорта – также». «Сегодня все дети, которые подлежат обучению, обучаются. Другие дети обучаются по дистанционным технологиям – их уже порядка 116 детей», - добавила она.
Тем не менее, заметили депутаты, есть уже установленные пандусы, но они выполнены «для галочки»: слишком узкие, непроходные или под высоким углом. От такого также нужно избавляться, создавая по-настоящему комфортную среду для определенной категории жителей города. Нужно даже более комплексно рассматривать вопрос: например, переселять инвалидов из квартир на пятом этаже без лифта в новые дома, обеспеченные приспособлениями для инвалидов, такое предложение поступило от депутатов, но выполнить его без привлечения бюджетных средств не удастся.
В целом, в Тюмени инвалиды активно пользуются мерами соцподдержки: выплатами за коммунальные услуги, за газификацию и проезд в общественном транспорте. На сегодня, по словам Веры Соловьевой, 76% лиц, нуждающихся в реабилитации, ее получили (93% из них – дети). А из 861 безработного инвалида, обратившегося в центр занятости, более половины трудоустроены.
Решением Гордумы стало: рекомендовать главе администрации города до 15.05.2013 года рассмотреть возможность включения в ведомственную целевую программу развития жилищного фонда города Тюмени 2012-2014 годы, утвержденную распоряжением администрации города, мероприятия по оснащению пандусами входных групп многоквартирных муниципальных жилых домов, а также возможность включения в соответствующие ведомственные целевые программы мероприятий по оснащению пандусами объектов социально-культурного назначения, находящихся в муниципальной собственности.