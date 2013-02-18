Все, что сегодня строится, и есть точечная застройка?

На круглом столе в Выставочном зале на прошлой неделе специалисты рынка – застройщики, риэлторы и представители стройиндустрии – говорили о том, из чего складывается стоимость квартиры, и как сделать ее ниже. Застройщики в ходе мероприятия поделились планами. Как оказалось, их у них довольно много.