Все, что сегодня строится, и есть точечная застройка?

Все новые проекты тюменских застройщиков архитектор Андрей Табанаков назвал точечной застройкой. Он уверяет, что современные новостройки Тюмени не содержат особой архитектурной ценности.
На круглом столе в Выставочном зале на прошлой неделе специалисты рынка – застройщики, риэлторы и представители стройиндустрии – говорили о том, из чего складывается стоимость квартиры, и как сделать ее ниже. Застройщики в ходе мероприятия поделились планами. Как оказалось, их у них довольно много.
«ТДСК» после завершения строительства микрорайона «Малахово» планирует выйти сразу на несколько площадок, у «АИЖК по Тюменской области» в работе 5 территорий многоэтажного строительства, «Партнер-Инвест» вновь презентовал свои новые объемные проекты, ПСК «Дом» продолжает осваивать новые территории и т.д.
«Точечная застройка происходит сегодня во всех новых проектах. Мы видим, что это либо башни, либо секционные дома, которые тоже точечные – земля, которая утыкана домами», - высказался архитектор Табанаков. Он посоветовал застройщикам учиться и пересматривать проекты застройки. Привел примеры зарубежных проектов, в которых помимо жилья включаются такие объекты, как кинотеатры, спортивные объекты, парковые зоны и т.д. – «большие районы имеют все для жизни», - добавил он.
Архитекторам «подрезают крылья», - поддержал коллегу архитектор Олег Бузников. Он считает, что нормы строительства, действующие сегодня в градостроительной документации, не дают размахнуться душе архитектора, загоняя его в узкие рамки по площади и разрешенному проценту жилой застройки на ней.
Тем не менее, замдиректора департамента градостроительной политики Николай Черепанов отметил, что сегодняшние нормы строительства предполагают комплексную застройку. Согласно им, помимо жилых квадратных метров, на территории объекта должны располагаться парковочные места, элементы благоустройства, а подземное пространство и вовсе не учитывается при жилой застройке 32,6%, там можно разместить, например, парковки. Безусловно, согласно проектам планировки, каждая жилая зона должна быть обеспечена объектами образования, спорта, досуга и т.д.
Википедия уравнивает уплотнительную и точечную застройку. Это «строительство новых зданий или сооружений в исторически сложившемся жилом микрорайоне, обычно на месте зелёных зон», -характеризует справочник точечное строительство. Сложно применить такое понятие к новым микрорайонам, которые растут, например, с Восточной части города на существующих много лет пустырях.