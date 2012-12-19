«Меридиан Констракшн» и ВТБ24 – за доступную покупку квартиры!

ВТБ24 (ЗАО): «Ипотека. Строящееся жилье». Первоначальный взнос от 10% стоимости приобретаемой недвижимости распространяется на кредиты в рублях РФ при дополнительном страховании ответственности заёмщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита, на объекты недвижимости строящиеся в соответствии с 214-ФЗ *); от 20% – при отсутствии дополнительного страховании. Минимальная сумма кредита от 500 тыс. руб. Указан ежемесячный платеж при фиксированной процентной ставке в рублях РФ - 10,9% при условии первоначального взноса более 60%, сроком кредита до 7 лет, с учетом дисконта 0,5% в рамкам партнерской программы банка и официальных контрагентов на основании соглашения о намерении установить сотрудничество №91 от 27.08.2012г., при условии оформления страхового полиса по рискам утраты жизни и трудоспособности заемщика (поручителя – если применимо), утраты (гибели) или повреждения приобретаемой (закладываемой) квартиры, прекращения или ограничения права собственности на квартиру (в течение первых трех лет с даты государственной регистрации права собственности на предмет залога – если применимо). В случае оформления страхового полиса только по риску утраты (гибели) или повреждения приобретаемой (закладываемой – если применимо) квартиры процентная ставка увеличивается на 3% годовых от указанной выше. Итоговая процентная ставка определяется в зависимости от финансового положения заемщика. До оформления ипотеки приобретенного объекта в пользу банка процентная ставка увеличивается до 2% годовых. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по возврату основного долга и процентов банк взимает неустойку в размере 0,1% величины неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Указанные условия кредитования действительны на 11.12.2012 г. Генеральная лицензия Банка России 1623.