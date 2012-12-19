«Меридиан Констракшн» и ВТБ24 – за доступную покупку квартиры!

«Меридиан Констракшн» с 1 ноября по 31 декабря 2012 года предлагает своим клиентам «ипотечный бонус» при покупке квартиры с использованием кредитных средств банков-партнеров. Новую квартиру с таким «бонусом» уже приобрели многие, стоит задуматься и Вам.
«Очень приемлемые условия для покупки, своего рода «подъемные» для молодого специалиста, - улыбаясь, рассказывает Наталья, покупатель однокомнатной квартиры в доме ГП-2 в ЖК «Новый мыс», – доступная ипотека от ВТБ24 плюс скидка от застройщика – в финансовом плане все сложилось удачно». Наталья отмечает, что при выборе квартиры ее привлекло качество строительства, а также продуманные, интересные решения по благоустройству квартала «Новый мыс».
Суть акции «ипотечный бонус» такова: при приобретении квартиры с помощью кредитных средств банков-партнеров в ЖК «Новый Мыс», доме «На Широтной» и в доме «В Восточном-2» покупатель получает скидку от застройщика – 50.000 рублей при покупке двухкомнатной или трехкомнатной квартиры и 25.000 рублей при покупке однокомнатной квартиры. В акции принимают участие семь банков. Одно из самых востребованных покупателями банковских предложений – от ВТБ24. Какова причина? Доступная для семейного бюджета сумма ежемесячного платежа. Например, при покупке квартиры с помощью ипотеки ВТБ 24 в рамках программы «Ипотека. Строящееся жильё» ежемесячный платеж при покупке однокомнатной квартиры - студии в ГП-4 в ЖК «Новый Мыс» стоимостью 1 480 000 рублей составит всего 10 737 рублей на период строительства и 10 181 рубля после ввода объекта в эксплуатацию*.
«Доступный кредит на доступное жилье - это хороший способ решения вашего квартирного вопроса», - резюмирует Дарья Медведева, управляющий директор ВТБ24 в г.Тюмени. –«Приятно осознавать, что ипотечные программы нашего банка являются сегодня удобным финансовым инструментом для клиентов «Меридиан Констракшн».
Получить консультацию по приобретению квартиры по акции «ипотечный бонус» можно по телефону 52-92-52, в офисе застройщика по адресу: ул. Советская, 51/1, БЦ «Ермак» (7-й этаж). Все возможности для обратной связи есть на сайте www.meridian72.ru - здесь же можно ознакомиться с проектными декларациями строящихся объектов.
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ВТБ24 (ЗАО): «Ипотека. Строящееся жилье». Первоначальный взнос от 10% стоимости приобретаемой недвижимости распространяется на кредиты в рублях РФ при дополнительном страховании ответственности заёмщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита, на объекты недвижимости строящиеся в соответствии с 214-ФЗ *); от 20% – при отсутствии дополнительного страховании. Минимальная сумма кредита от 500 тыс. руб. Указан ежемесячный платеж при фиксированной процентной ставке в рублях РФ - 10,9% при условии первоначального взноса более 60%, сроком кредита до 7 лет, с учетом дисконта 0,5% в рамкам партнерской программы банка и официальных контрагентов на основании соглашения о намерении установить сотрудничество №91 от 27.08.2012г., при условии оформления страхового полиса по рискам утраты жизни и трудоспособности заемщика (поручителя – если применимо), утраты (гибели) или повреждения приобретаемой (закладываемой) квартиры, прекращения или ограничения права собственности на квартиру (в течение первых трех лет с даты государственной регистрации права собственности на предмет залога – если применимо). В случае оформления страхового полиса только по риску утраты (гибели) или повреждения приобретаемой (закладываемой – если применимо) квартиры процентная ставка увеличивается на 3% годовых от указанной выше. Итоговая процентная ставка определяется в зависимости от финансового положения заемщика. До оформления ипотеки приобретенного объекта в пользу банка процентная ставка увеличивается до 2% годовых. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по возврату основного долга и процентов банк взимает неустойку в размере 0,1% величины неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Указанные условия кредитования действительны на 11.12.2012 г. Генеральная лицензия Банка России 1623.