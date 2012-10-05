На Коммунистической построят объект туристической индустрии

Известно, что Земельный участок ориентировочной площадью 823 квадратных метра с адресным описанием: г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 12 предназначен для строительства объекта туристической индустрии. И на эту площадку уже «целится» определенный застройщик, он предлагает проект, проходит экспертизу, пояснили в департаменте. Возможно, именно ему будет предоставлен этот участок для строительства.
Чтобы жители города знали о предстоящей стройке, сегодня департамент земельных ресурсов администрации города Тюмени информирует их об этом. Замечания и предложения по земельному участку предлагается сообщать по адресу и контактному телефону: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 204, тел. 46-28-29, сообщает пресс-служба городской администрации.
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