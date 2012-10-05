На Коммунистической построят объект туристической индустрии

Известно, что Земельный участок ориентировочной площадью 823 квадратных метра с адресным описанием: г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 12 предназначен для строительства объекта туристической индустрии. И на эту площадку уже «целится» определенный застройщик, он предлагает проект, проходит экспертизу, пояснили в департаменте. Возможно, именно ему будет предоставлен этот участок для строительства.