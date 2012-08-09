Ко Дню строителя наградили лучших

Накануне профессионального праздника, отмечаемого по традиции во второе воскресенье августа, в адрес представителей крупнейших региональных строительных компаний, проектных институтов, учебных заведений, готовящих кадры для отрасли, прозвучали искренние поздравления и слова благодарности.
«Созидание лежит в основе тяжелого труда строителей. Ваш вклад в развитие Тюменской области сегодня трудно переоценить, - такими словами открыла торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя, первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик. - Вы привносите в нашу жизнь новые технологии, меняете облик региона, обеспечиваете людям комфортную среду для жизни».
Зам напомнила, что без строителей была бы невозможна реализация тех масштабных проектов, которые на сегодняшний день осуществляются в области. «Вы первыми приходите на площадку и первыми приступаете к работе, будь то крупный промышленный объект, жилье либо учреждение социальной сферы», - подчеркнула она.
В торжественной обстановке были подведены итоги профессиональных конкурсов, состоявшихся в Тюменской области. Из рук первого заместителя губернатора области заслуженные строители получили награды Министерства регионального развития РФ и Почетные грамоты губернатора Тюменской области.
В рамках церемонии были награждены и победители регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинациях «Лучший каменщик» и «Лучший сварщик». Этот конкурс, инициированный правительством Российской Федерации, впервые прошел на тюменской земле. Его победители представят Тюменскую область на всероссийском состязании, сообщает пресс-служба Главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области.
«Переоценить значение конкурсов профмастерства невозможно, - подчеркнул начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. - В строительстве, как нигде, сильна школа наставничества. А конкурсы позволяют отточить мастерство, показывают новые горизонты профессионального роста».
Были названы и выдающиеся достижения в строительной отрасли Тюменской области за 2011 год. Среди двадцати двух предприятий участников конкурса были названы лучшие в семи номинациях - «Организация года», «Руководитель года», «Объект года», «Технология года», «Продукт года» и «Энергосбережение».