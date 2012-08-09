Ко Дню строителя наградили лучших

Зам напомнила, что без строителей была бы невозможна реализация тех масштабных проектов, которые на сегодняшний день осуществляются в области. «Вы первыми приходите на площадку и первыми приступаете к работе, будь то крупный промышленный объект, жилье либо учреждение социальной сферы», - подчеркнула она.