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Стройиндустрия

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Апрель
Строительный крах. В Тюмени могут заморозить несколько крупных строек
Все дело в дефиците кадров городского управления строительства — больше половины госзакупок были выполнены с нарушениями или не выполнены вовсе.
4 апреля, 10:56
Декабрь 2023
«Здесь невозможно жить!»: почему новостройки в Тюмени все чаще сдаются недоделанными
11 декабря 2023, 07:17
Ноябрь 2023
В этом году в Тюменской области рекорд по вводу жилья будет побит
Глава управления жилищной политики отметил большую работу, проделанную застройщиками и риэлторами. Он считает, что в этом году планы будут перевыполнены.
9 ноября 2023, 03:13
Август 2023
Владимир Путин пригласил тюменского застройщика на совещание в Кремль
11 августа 2023, 04:10

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